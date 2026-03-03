Haberler

Galatasaray11'i! ZTK Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Alanyaspor GS maç kadrosu ilk 11!

Galatasaray11'i! ZTK Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Alanyaspor GS maç kadrosu ilk 11!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanyaspor - Galatasaray maç kadrosu! Alanyaspor Galatasaray 11'ler! Alanyaspor GS maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Alanyaspor Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Alanyaspor Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Alanyaspor Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Alanyaspor Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Alanyaspor Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU İLK 11

Alanyaspor - Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Alanyaspor - Galatasaray maç kadroları ise şöyle:

Alanyaspor: Victor Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hwang, Meschack, Mounie

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, İlkay, Asprilla, Sara, Lang, Ahmed

Galatasaray11'i! ZTK Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Alanyaspor GS maç kadrosu ilk 11!

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray maçı saat 20.30'da A Haber'den canlı yayınlanacak.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar

MSB'nin paylaşımına bakın: Zamanlama da düşülen not da manidar
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular

Ülkenin geleceğinin belirleneceği bina vuruldu
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar

Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hürmüz Boğazı'nda kilometrelerce uzunlukta gemi kuyruğu

İran'ın dünyayı etkileyen kararının ardından son görüntü böyle
Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

Hem sezonu kapattı hem de Dünya Kupası'nı kaçıracak
İsrail ordusu, Tahran'da iki yer için tahliye emri verdi

İki yer için tahliye emri! Ölüm yağdıracaklar
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı

Cenazede protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Hürmüz Boğazı'nda kilometrelerce uzunlukta gemi kuyruğu

İran'ın dünyayı etkileyen kararının ardından son görüntü böyle
'İstismara uğradık' diyen anne ve kızı ölü bulundu

"İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia

Komşuyu bu kez füze değil deprem vurdu! Uzmanların iddiası korkuttu