Galatasaray11'i! ZTK Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Alanyaspor GS maç kadrosu ilk 11!

Alanyaspor Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Alanyaspor Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Alanyaspor Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU İLK 11

Alanyaspor - Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Alanyaspor - Galatasaray maç kadroları ise şöyle:

Alanyaspor: Victor Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hwang, Meschack, Mounie

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, İlkay, Asprilla, Sara, Lang, Ahmed

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray maçı saat 20.30'da A Haber'den canlı yayınlanacak.