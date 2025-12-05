Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası grubu! ZTK A grubunda kimler var?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması kura çekimi sonrası tüm eşleşmeler belli oldu. Açıklanan fikstürle birlikte Galatasaray'ın grup maçlarının programı da duyuruldu.

GALATASARAY ZTK GRUBU

A Grubu'nda yer alan Galatasaray, kura çekiminin ardından Rams Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile aynı grupta mücadele edecek. Grup aşamasında toplam sekiz takım bulunurken, her ekip kendi fikstürü doğrultusunda dört maç oynayacak. Galatasaray'ın grubundaki rakipler, Süper Lig ve alt liglerden farklı temsilcilerin bir araya gelmesiyle dikkat çeken bir dağılım oluşturdu. Kura çekiminde ayrıca tüm grupların ilk ve son hafta karşılaşmalarının tarih aralıkları da netleşti.

TFF tarafından duyurulan tarih bilgilerine göre grup aşamasındaki ilk maçlar 23-24-25 Aralık'ta oynanacak. Son hafta ise 3-4-5 Mart tarihlerinde tamamlanacak. Bu takvime göre hem Galatasaray'ın hem de diğer ekiplerin maç yoğunluğu şekillenirken, gruplarda yer alan takımların dört karşılaşmalık fikstüre göre sonuç belirleyeceği bildirildi.

GALATASARAY ZTK MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın A Grubu'ndaki maç fikstürü açıklandı ve takımın oynayacağı dört mücadele sırasıyla Rams Başakşehir, Fethiyespor (D), İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor (D) olarak belirlendi. Takım, ikinci ve dördüncü hafta karşılaşmalarını deplasmanda oynayacak. Maçların kesin gün ve saat bilgileri açıklanan tarih aralıkları içerisinde TFF tarafından daha sonra duyurulacak. Grup aşamasının ilk karşılaşmalarının aralık ayının son haftasında başlayacak olması, takımların aynı dönemde lig fikstürü ile birlikte yoğun bir maç programına dahil olacağını gösteriyor.

Son hafta maçlarının 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak olması nedeniyle Galatasaray'ın grup etabını bu zaman diliminde tamamlayacağı bildirildi. Grup sonuçları ise bu tarihlerde oynanacak karşılaşmaların ardından netleşecek. Tüm gruplarda sekiz takımın bulunduğu bu formatta dört maç üzerinden alınan puanlar genel sıralamayı belirleyecek. Galatasaray, belirlenen maç programı kapsamında hem iç sahada hem deplasmanda olmak üzere dört farklı rakiple karşılaşacak.