Haberler

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası grubu! ZTK A grubunda kimler var?

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası grubu! ZTK A grubunda kimler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GS Ziraat Türkiye Kupası grubu! Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 takımın mücadele edeceği grup aşamasının kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. İşte Galatasaray ZTK grubu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması kura çekimi sonrası tüm eşleşmeler belli oldu. Açıklanan fikstürle birlikte Galatasaray'ın grup maçlarının programı da duyuruldu.

GALATASARAY ZTK GRUBU

A Grubu'nda yer alan Galatasaray, kura çekiminin ardından Rams Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile aynı grupta mücadele edecek. Grup aşamasında toplam sekiz takım bulunurken, her ekip kendi fikstürü doğrultusunda dört maç oynayacak. Galatasaray'ın grubundaki rakipler, Süper Lig ve alt liglerden farklı temsilcilerin bir araya gelmesiyle dikkat çeken bir dağılım oluşturdu. Kura çekiminde ayrıca tüm grupların ilk ve son hafta karşılaşmalarının tarih aralıkları da netleşti.

TFF tarafından duyurulan tarih bilgilerine göre grup aşamasındaki ilk maçlar 23-24-25 Aralık'ta oynanacak. Son hafta ise 3-4-5 Mart tarihlerinde tamamlanacak. Bu takvime göre hem Galatasaray'ın hem de diğer ekiplerin maç yoğunluğu şekillenirken, gruplarda yer alan takımların dört karşılaşmalık fikstüre göre sonuç belirleyeceği bildirildi.

GALATASARAY ZTK MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın A Grubu'ndaki maç fikstürü açıklandı ve takımın oynayacağı dört mücadele sırasıyla Rams Başakşehir, Fethiyespor (D), İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor (D) olarak belirlendi. Takım, ikinci ve dördüncü hafta karşılaşmalarını deplasmanda oynayacak. Maçların kesin gün ve saat bilgileri açıklanan tarih aralıkları içerisinde TFF tarafından daha sonra duyurulacak. Grup aşamasının ilk karşılaşmalarının aralık ayının son haftasında başlayacak olması, takımların aynı dönemde lig fikstürü ile birlikte yoğun bir maç programına dahil olacağını gösteriyor.

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası grubu! ZTK A grubunda kimler var?

Son hafta maçlarının 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak olması nedeniyle Galatasaray'ın grup etabını bu zaman diliminde tamamlayacağı bildirildi. Grup sonuçları ise bu tarihlerde oynanacak karşılaşmaların ardından netleşecek. Tüm gruplarda sekiz takımın bulunduğu bu formatta dört maç üzerinden alınan puanlar genel sıralamayı belirleyecek. Galatasaray, belirlenen maç programı kapsamında hem iç sahada hem deplasmanda olmak üzere dört farklı rakiple karşılaşacak.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı

ABD terör örgütü ilan etmişti! Yenilgiye uğratıldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.