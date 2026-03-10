Galatasaray turu geçerse çeyrek final rakibi kim, ne kadar kazanacak? GS Liverpool'u elerse kimle oynayacak?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele dünya genelinde futbolseverlerin ilgisini çekecek.

GALATASARAY LİVERPOOL'U ELERSE, YENERSE KİMLE OYNAYACAK?

UEFA, 27 Şubat 2026'da yapılan kura çekiminde son 16, çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini önceden belirledi. Bu nedenle Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan son 16 turu eşleşmesinin kazananının bir sonraki turda karşılaşacağı rakip de belli oldu. Turnuvanın bu aşamasında takımların ilerleyen turlarda karşılaşabilecekleri rakipler de aynı kura kapsamında netleşti.

Galatasaray'ın Liverpool karşısında tur atlaması halinde çeyrek finalde karşılaşacağı takım, Paris Saint-Germain ile Chelsea eşleşmesinin galibi olacak. Bu eşleşmenin sonucu, sarı-kırmızılıların son 8 turundaki rakibini belirleyecek ve turu geçen takım yarı final mücadelesine çıkma hakkı elde edecek.

GALATASARAY LİVERPOOL'U ELERSE NE KADAR KAZANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunu geçmenin kulüpler açısından önemli bir ekonomik getirisi bulunuyor. Galatasaray'ın Liverpool karşısında tur atlaması halinde UEFA tarafından kulübe doğrudan tur atlama primi olarak 12,5 milyon euro ödeme yapılacak.

Bu miktar güncel döviz kuruna göre yaklaşık 637 milyon TL seviyesine karşılık geliyor. Turnuvada ilerleyen her turla birlikte ödenecek primler de artıyor. Çeyrek finalden sonra yarı finale çıkan takımlar 15 milyon euro, finale ulaşan ekipler 18,5 milyon euro gelir elde edecek. Şampiyon olan takım ise buna ek olarak 6,5 milyon euro daha kazanacak.

GS TURU GEÇERSE ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ardından çeyrek final eşleşmeleri de kura ile belirlenmiş durumda. Galatasaray ile Liverpool arasındaki eşleşmenin kazananı, bir sonraki turda Avrupa'nın iki önemli kulübünün karşı karşıya geldiği eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Paris Saint-Germain ile Chelsea arasındaki mücadeleyi kazanan takım, Galatasaray-Liverpool eşleşmesinden çıkan rakiple çeyrek finalde karşılaşacak. Bu turdaki maçların ardından kazanan ekipler yarı final aşamasına yükselecek.