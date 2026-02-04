Galatasaray maçı hangi kanalda? GS İstanbulspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Galatasaray İstanbulspor ZTK maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray İstanbulspor maçı yayın bilgisi!
Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor ZTK maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray İstanbulspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray İstanbulspor maçı yayın bilgisi haberimizde...
GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray İstanbulspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray İstanbulspor güncel frekans bilgileri ile A Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz.
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal.
GALATSARAY ZTK MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray İstanbulspor maçı, İstanbul'da, Rams park Stadyumu'nda oynanacak.