Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa arenasında kritik bir sınav veriyor. Bu akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, taraftar desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Galatasaray – Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. 25 Kasım Salı günü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Galatasaray – Union Saint-Gilloise Şampiyonlar Ligi maçı, taraftarlar ve futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Galatasaray – Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar...
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. hafta maçı, Türkiye'de TRT 1 kanalından şifresiz ve naklen yayınlanacak. TRT 1, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak geniş kitlelere ücretsiz erişim imkânı sağlıyor.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NEREDE İZLENİR?
Televizyon: Maç TRT 1 kanalında canlı yayınlanacak.
Stat: Galatasaray – Union Saint-Gilloise mücadelesi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Rams Park)'ta oynanacak.
Online / Dijital: TRT'nin dijital platformları üzerinden de maç izlenebilir.
GALATASARAY-UNION SAINT-GILLOISE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA
Tarih: 25 Kasım 2025, Salı günü.
Saat: Türkiye Saati ile 20:45'te başlayacak.
Hakem: Maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan José María Sánchez yönetecek.