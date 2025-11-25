Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa arenasında kritik bir sınav veriyor. Bu akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, taraftar desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Galatasaray – Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. 25 Kasım Salı günü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Galatasaray – Union Saint-Gilloise Şampiyonlar Ligi maçı, taraftarlar ve futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Galatasaray – Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar...

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. hafta maçı, Türkiye'de TRT 1 kanalından şifresiz ve naklen yayınlanacak. TRT 1, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak geniş kitlelere ücretsiz erişim imkânı sağlıyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NEREDE İZLENİR?

Televizyon: Maç TRT 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Stat: Galatasaray – Union Saint-Gilloise mücadelesi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Rams Park)'ta oynanacak.

Online / Dijital: TRT'nin dijital platformları üzerinden de maç izlenebilir.

GALATASARAY-UNION SAINT-GILLOISE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Tarih: 25 Kasım 2025, Salı günü.

Saat: Türkiye Saati ile 20:45'te başlayacak.

Hakem: Maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan José María Sánchez yönetecek.

