Galatasaray maçı hangi kanalda? Başakşehir Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Başakşehir Galatasaray Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Başakşehir Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Başakşehir Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde...

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Galatasaray maçı Bein Sports'tan canlı yayınlanacak. Bein Sports kullanıcıları Başakşehir Galatasaray maçını şifresiz olarak izleyebilecek. Ayrıca TOD TV kullanıcıları platform üzerinden internet bağlantısı ile Başakşehir Galatasaray maçını canlı izleyebilecekler.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.