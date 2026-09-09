Galatasaray maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan ettiği geçen sezonun ardından bu kez Avrupa'nın en prestijli kulüpler turnuvasında mücadele ediyor. Galatasaray maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Lizbon'da sahne alacak. GS maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ayrıntılar...

GALATASARAY MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesi, başkent Lizbon'da bulunan Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak ve müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi" arenasında geçmiş sezonlarda 18 kez sahne almıştı ve bu akşamki karşılaşmayla birlikte 19. kez turnuvada mücadele etmeye başlayacak.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında Eintracht Frankfurt, Liverpool, Bodo/Glimt, Ajax, Union Saint-Gilloise, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşan Galatasaray, topladığı 10 puanla 20. sırada tamamlayarak bir üst tura yükselmişti. Son 16 turu play-off aşamasında İtalya'nın Juventus takımını eleyen sarı-kırmızılılar, son 16 turunda ise Liverpool'a elenerek turnuvadan ayrılmıştı. Okan Buruk ve öğrencileri, bu sezon aynı başarıyı bir adım daha ileri taşımak amacıyla sahaya çıkacak.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporting - Galatasaray karşılaşması Türkiye'de TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden naklen yayınlanacak. İzleyiciler, iki platformdan da müsabakayı canlı olarak takip edebilecek.

Galatasaray, 2025-26 sezonunu Trendyol Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlamasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon da güçlü bir görüntü çiziyor; 2026-27 sezonundaki 4 resmi maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, Süper Lig'e evinde Arca Çorum FK ile berabere kalarak başladıktan sonra Erzurumspor FK, Göztepe ve Başakşehir karşılaşmalarını kazanarak galibiyet serisi yakalamıştı. Buna karşın son dört lig maçının üçünde kalesinde ikişer gol gören sarı-kırmızılılarda savunmadaki sorunlar, özellikle duran toplardan yenilen goller nedeniyle dikkat çekiyor.

SPORTİNG LİZBON - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Sporting deplasmanına 3 önemli eksikle çıkacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir FK karşılaşmasında kasığından sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yanı sıra antrenmanda sakatlanan Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo, bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek. Bunlara ek olarak UEFA kadrosunda bulunmayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği sahada yer alamayacak. Transfer sezonunun son günlerinde kadroya katılan Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu ise Okan Buruk'un tercihi doğrultusunda Galatasaray formasıyla ilk kez sahaya çıkabilir.

Ev sahibi Sporting ise geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselen bir kadroya sahip. Portekiz Ligi'nde 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, 36 takımlı lig etabında çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 7. sırada son 16 turuna yükselmiş, burada Bodo/Glimt'i eleyerek çeyrek finale çıkmış ancak finale kadar ilerleyen Arsenal karşısında elenmişti. 23,6 yaş ortalamasına sahip kadrosunda Gonçalo Inacio, Zeno Debast, Sergi Altimira, Luis Suarez ve Fotis Ioannidis gibi isimleri barındıran Sporting, bu sezon Portekiz Ligi'nde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp 1'inden beraberlikle ayrılarak 14 gol attı; ligde 4 gol kaydeden Luis Suarez, 3 gollü Flavio Gonçalves ve 2 gollü Fotis Ioannidis, Galatasaray savunmasının yakından takip etmesi gereken oyuncular arasında bulunuyor.