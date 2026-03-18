UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda ilk maçı 1-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden Galatasaray, rövanşta İngiltere'de Liverpool karşısına çıkıyor. Anfield'da oynanacak bu kritik mücadele, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki kaderini belirleyecek. Peki, Galatasaray Liverpool'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Detaylar...

GALATASARAY LIVERPOOL'U YENERSE NE OLUR?

Galatasaray adına en net ve en rahat senaryo galibiyet. Sarı-kırmızılı ekip, Anfield'da kazanması halinde skor ne olursa olsun doğrudan çeyrek finale yükselir.

Bu durumda toplam skor avantajı daha da açılır ve Liverpool'un geri dönüş şansı tamamen ortadan kalkar. Özellikle deplasmanda alınacak bir galibiyet, hem psikolojik üstünlük hem de Avrupa arenasında prestij açısından büyük anlam taşır.

Galatasaray'ın kazanması halinde çeyrek finaldeki rakibi de netleşmiş durumda: Paris Saint-Germain. Bu da Avrupa futbolunun en dikkat çekici eşleşmelerinden birinin kapısını aralayacaktır.

GALATASARAY LIVERPOOL'A YENİLİRSE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Bu başlık altında iki kritik senaryo öne çıkıyor: beraberlik ve mağlubiyet.

Beraberlik Senaryosu

Galatasaray için en avantajlı sonuç aslında beraberlik. Her türlü beraberlik (0-0, 1-1, 2-2, 3-3) sarı-kırmızılı ekibin tur atlaması anlamına geliyor. İlk maçta elde edilen 1-0'lık galibiyet sayesinde toplam skorda üstünlük korunur ve doğrudan çeyrek finale çıkılır.

Tek Farklı Mağlubiyet

Galatasaray rövanşta tek farklı mağlup olursa (1-0, 2-1, 3-2, 4-3), toplam skor eşitlenir. Deplasman golü kuralı artık geçerli olmadığı için bu skorlar eşit kabul edilir ve mücadele uzatmalara gider.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf penaltı atışlarıyla belirlenir. Bu senaryo Galatasaray için riskli olsa da hâlâ umut barındırır.

İki veya Daha Fazla Farklı Mağlubiyet

En kritik eşik ise farkın iki gole çıkması. Galatasaray, Liverpool karşısında 2 veya daha fazla farkla mağlup olursa (2-0, 3-1, 4-2 gibi), toplam skorda geriye düşer ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eder.

Bu nedenle maçın kırılma noktası yalnızca skor değil, farkın kontrolü olacak.