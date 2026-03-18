Galatasaray Liverpool'u elerse rakibi kim olacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Son 16 turu maçları, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Özellikle Galatasaray ve Liverpool arasındaki eşleşme, hem Türk futbolu hem de Avrupa arenası için büyük önem taşıyor. Peki, Galatasaray Liverpool'u elerse rakibi kim olacak? Detaylar...
GALATASARAY LIVERPOOL'U ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?
Eğer Galatasaray İngiliz devi Liverpool'u eleyebilirse, bir sonraki turda karşısında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i bulacak. Bu eşleşme, hem Türk futbolu hem de Avrupa futbolu için büyük bir çekişmeye sahne olacak.
PSG 3 GOLLE TURLADI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde diğer tarafta oynanan Chelsea – Paris Saint-Germain eşleşmesi büyük ilgi topladı. Stamford Bridge'de oynanan rövanş maçında PSG, ilk maçı 5-2 kazandığı İngiliz rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı ve son 16 turunu geçerek çeyrek finale yükseldi.
Maçta goller şu dakikalarda kaydedildi:
6. dakikada Khvicha Kvaratskhelia
13. dakikada Bradley Barcola
62. dakikada Senny Mayulu
Bu skor, Fransız ekibinin son 16 turundaki üstün performansını bir kez daha gözler önüne serdi. PSG'nin bu galibiyeti, çeyrek final için önemli bir motivasyon kaynağı oldu.