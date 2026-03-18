Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak olan rövanş maçının sonucu, Avrupa futbolunun en büyük tartışma konularından biri haline geldi. Peki, Galatasaray Liverpool'u elerse rakibi kim olacak? Detaylar...

GALATASARAY LIVERPOOL'U ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Eğer Galatasaray İngiliz devi Liverpool'u eleyebilirse, bir sonraki turda karşısında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i bulacak. Bu eşleşme, hem Türk futbolu hem de Avrupa futbolu için büyük bir çekişmeye sahne olacak.

PSG 3 GOLLE TURLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde diğer tarafta oynanan Chelsea – Paris Saint-Germain eşleşmesi büyük ilgi topladı. Stamford Bridge'de oynanan rövanş maçında PSG, ilk maçı 5-2 kazandığı İngiliz rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı ve son 16 turunu geçerek çeyrek finale yükseldi.

Maçta goller şu dakikalarda kaydedildi:

6. dakikada Khvicha Kvaratskhelia

13. dakikada Bradley Barcola

62. dakikada Senny Mayulu

Bu skor, Fransız ekibinin son 16 turundaki üstün performansını bir kez daha gözler önüne serdi. PSG'nin bu galibiyeti, çeyrek final için önemli bir motivasyon kaynağı oldu.