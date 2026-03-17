Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Liverpool rövanş maçı tarihi belli oldu mu, nereden izlenir?

Şampiyonlar Ligi'nde devler sahaya çıkıyor: Galatasaray- Liverpool maçı için heyecan dorukta. Rövanşın tarihi, saati ve hangi kanaldan izleneceği merak ediliyor. Taraftarlar ekran başında olacakları dakikaları sabırsızlıkla bekliyor. Konu ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalist olma mücadelesinde Liverpool ile rövanş maçına 18 Mart 2026 tarihinde çıkacak. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, bu kritik karşılaşmada avantajlı bir skorla sahaya çıkacak.

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Maç, Avrupa kupalarında önemli karşılaşmaların saatine uygun olarak 23.00'te başlayacak. Bu zaman, hem Türkiye'deki hem de Avrupa'daki futbolseverlerin heyecanla beklediği bir saat olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool- Galatasaray mücadelesi, tüm Türkiye'de canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından sporseverlere ulaşacak, böylece taraftarlar evlerinden devler ligi heyecanını takip edebilecek.

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Müsabaka, çeyrek final rövanşı olması nedeniyle Liverpool'un sahasında oynanacak. Galatasaray, deplasmanda kazanacağı herhangi bir galibiyet veya beraberlikle çeyrek finale yükselecek.

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI TARİHİ, SAATİ BELLİ OLDU MU?

Evet, hem tarih hem de saat netleşti. Maç 18 Mart 2026 Çarşamba günü, saat 23.00'te oynanacak ve TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu bilgiyi kullanarak maçı takip edebilecek.