GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI İZLE: Galatasaray-Kayserispor maçı nereden izlenir, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Kayserispor arasındaki heyecan dolu mücadele, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Maçın başlama saati, yayın kanalı ve izleme detayları gündemdeki en çok sorulan sorular arasında bulunuyor. Peki, Galatasaray-Kayserispor maçı nereden izlenir, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Kayserispor arasındaki kritik randevu, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçın saati, yayınlanacağı kanal ve izleme seçenekleri, taraftarlar arasında merak konusu oldu. Bu mücadelede sahada neler yaşanacağını öğrenmek isteyenler için tüm detaylar gündemde ön sıralarda yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Maç, beIN SPORTS 1 - 4K ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Müsabaka 1 Şubat akşamı saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç beIN SPORTS 1 - 4K kanalından yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Carole, Semih, Denswil, Opoku, Bennasser, Furkan, Benes, Ramazan, Cardoso, Onugkha

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Lang, Osimhen

Sahra Arslan
