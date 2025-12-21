Galatasaray Kasımpaşa maç özeti ve golleri! (ÖZET) Galatasaray Kasımpaşa kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Galatasaray Kasımpaşa maç özeti izle! Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Kasımpaşa maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Kasımpaşa maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

Galatasaray, Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından birinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele, futbolseverlere büyük bir çekişme ve kaliteli futbol izleme fırsatı sundu. Maç boyunca her iki takım da etkili ataklar geliştirse de, özellikle Galatasaray savunması kritik anlarda dikkatli oldu ve Kasımpaşa'nın gol fırsatlarını sınırladı.

Maçta öne çıkan en önemli detaylardan biri, Galatasaraylı oyuncu Yunus Akgün'ün, Icardi ve Sara'nın attığı gol oldu. Bu gol, takımına 3-0'lık üstünlük sağladı ve maçın kaderini büyük ölçüde belirledi. Taraftarlar, stadyumda ve televizyon başında büyük bir coşku yaşadı.

GALATASARAY KASIMPAŞA ÖZET

Karşılaşmanın genel özetine baktığımızda, Galatasaray'ın top kontrolünde üstünlük kurduğu görüldü. Orta sahada güçlü bir pres uygulayan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'nın hızlı hücumlarını erken kesmeyi başardı. Maçın öne çıkan dakikalarında Yunus Akgün, Sara ve Icardi'nin golü, sarı-kırmızılıların oyun disiplinini güçlendirdi ve skoru koruma stratejisini mümkün kıldı.

Kasımpaşa ise özellikle ikinci yarıda riskli ataklarla eşitlik aradı ancak Galatasaray kalecisi kritik kurtarışlar yaparak rakibin umutlarını boşa çıkardı. Özetle, maç boyunca temposu yüksek bir mücadele gözlemlendi ve Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray: 3

Kasımpaşa: 0

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde önemli üç puanı hanesine yazdırdı ve şampiyonluk mücadelesindeki iddiasını sürdürdü.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Maç, futbolseverler tarafından Bein Sports kanalından canlı olarak takip edildi.