Galatasaray İstanbulspor muhtemel 11! ZTK GS İstanbulspor maç kadrosu ilk 11 netleşiyor

Galatasaray İstanbulspor muhtemel 11! ZTK GS İstanbulspor maç kadrosu ilk 11 netleşiyor
Güncelleme:
Galatasaray İstanbulspor maç kadrosu! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'u RAMS Park'ta konuk edecek. Galatasaray İstanbulspor muhtemel 11! Sarı-kırmızılı ekip, grupta oynadığı ilk iki maçını kazanarak 6 puanla zirvede bulunuyor ve bu karşılaşmayı da galip tamamlayarak namağlup serisini sürdürmek istiyor.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü haftayı İstanbulspor deplasmanı yerine evinde oynayacak. RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadele, sarı-kırmızılıların gruptaki üçüncü galibiyetini alma mücadelesine sahne olacak. İşte maçın detayları...

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray, bu önemli karşılaşmada sakat oyuncular nedeniyle eksiklerle sahaya çıkacak. Leroy Sane, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısında yaşadığı sağ ayak bileği dış yan bağları yırtığı ve eklem kapsülündeki kanama nedeniyle forma giyemeyecek. Arda Ünyay da Fethiyespor maçında sol arka adalesinde hafif-orta dereceli zorlanma yaşamıştı ve bu sakatlık İstanbulspor karşısında da onu kenarda tutacak.

Teknik heyet, bu eksiklere rağmen kadroyu rotasyonla güçlendirmeyi planlıyor ve az süre alan isimlere şans verilmesi bekleniyor. Grup aşamasında dördüyle oynanacak maçlar arasında yer alan bu mücadele, sarı-kırmızılılar için hem puan hem de oyuncu performansı açısından kritik öneme sahip durumda. A Grubu'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile birlikte yer alan Galatasaray, ilk iki haftadaki galibiyetlerini bu maçla taçlandırmak amacıyla sahaya çıkacak.

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Müsabaka, RAMS Park Stadyumu'nda 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Taraftarlar ve futbolseverler, mücadeleyi A Spor kanalından canlı olarak izleyebilecek. Grup maçlarının yoğun takviminde yer alan bu karşılaşma, Galatasaray'ın ev sahibi avantajını kullanacağı bir ortamda gerçekleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray'ın oynadığı ilk maçta RAMS Başakşehir 1-0'lık skorla geçilmişti. İkinci haftada ise Fethiyespor deplasmanında 2-1'lik galibiyet gelmişti. Bu sonuçlarla 6 puana ulaşan ekip, İstanbulspor galibiyeti halinde gruptaki lider konumunu pekiştirecek.

GALATASARAY İSTANBULSPOR MUHTEMEL 11

Galatasaray'ın İstanbulspor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekildedir:

Günay, Sanchez, Kaan, Kazımcan, Eren, Gökdeniz, İlkay, Sara, Ahmed, Asprilla, Icardi.

