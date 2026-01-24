Galatasaray Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri! Galatasaray Fatih Karagümrük kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek, zirve yolundaki iddiasını pekiştirdi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan bu heyecan dolu karşılaşmada sarı-kırmızılılar, maç boyunca gösterdiği üstün performansla rakibini geçmeyi başardı. Peki, Galatasaray Fatih Karagümrük kaç kaç bitti, golleri kim attı? Galatasaray Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri nereden nasıl izlenir? Detaylar...

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ!

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle zirve yarışında önemli bir adım attı. Maçta öne çıkan goller ve önemli dakikalarla ilgili detayları inceleyelim.

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, 46 puanla zirvede kalmaya devam etti. Fatih Karagümrük ise bu sonuçla 9 puanla alt sıralarda yer aldı.

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK GOLLERİ KİM ATTI?

Bu keyifli mücadelenin gollerini atan oyuncular şu şekilde:

Galatasaray: Galatasaray'ın gollerini Gabriel Sara (2 gol) ve Victor Osimhen kaydetti.

Fatih Karagümrük: Karagümrük'ün tek golünü ise Barış Kalaycı attı.

MAÇIN DAKİKALARI: GALATASARAY'IN HIZLI BAŞLANGICI

1.dakikada Galatasaray, maça hızlı bir giriş yaptı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu Salla'nın dokunuşuyla İlkay Gündoğan'a gönderdi. Gündoğan, topukla Gabriel Sara'ya pasını çıkardı. Sara, rakip savunmayı geçtikten sonra ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

KARAGÜMRÜK EŞİTLİĞİ SAĞLADI

27. dakikada, Fatih Karagümrük serbest vuruş kazandı. Balkovec, topu savunmanın arkasına doğru uzun bir pasla gönderdi. Bu topu Serginho kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Serginho'nun pasında Barış Kalaycı penaltı noktasından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle skor 1-1'lik eşitliği buldu.

4 DAKİKADA 2 GOL: GALATASARAY'DAN HIZLI YANIT

İlk yarının bitmesinin ardından ikinci yarıya hızla başlayan Galatasaray, 51. dakikada yeniden öne geçti. Gabriel Sara, sol kanattan mükemmel bir top aldı ve kaleye doğru ilerledi. Sara, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek durumu 2-1 yaptı.

VICTOR OSIMHEN'DEN MAÇI BİTİREN GOL

Maçın sonucunu belirleyen gol ise 55. dakikada geldi. Victor Osimhen, Karagümrük savunmasının arkasına sızarak aldığı topu net bir şekilde filelere gönderdi ve durumu 3-1 yaptı. Bu gol, maçın kaderini belirledi.