Galatasaray - Beşiktaş maç özeti: Galatasaray- Beşiktaş maçında neler oldu, maç kaç kaç bitti, sarı kart, kırmızı kart verildi mi, kimler aldı?

7 Mart akşamı Taksim ve tribünlerin nefesini tuttuğu derbide Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Maç boyunca heyecan doruktaydı; goller, kartlar ve kritik anlar taraftarları ekrana kilitledi. Derbinin sonucu ne oldu, hangi oyuncular ceza aldı? Tüm detaylar haberin devamında...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇINDA NELER OLDU?

7 Mart 2026 akşamı oynanan Beşiktaş – Galatasaray derbisinde kazanan Galatasaray oldu. Zorlu karşılaşmada tek gol 39. dakikada Osimhen'den geldi ve mücadele 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın genelinde her iki takım da zaman zaman etkili ataklar geliştirse de, kalecilerin performansı öne çıktı. Beşiktaş cephesinde Orkun ve Oh'un ceza sahası içinden attığı şutlar Uğurcan'ı geçemedi. Galatasaray tarafında ise Barış Alper ve Sara'nın denemeleri kaleciyi aşamadı.

Karşılaşmada disiplin kartları da öne çıktı. Galatasaray'dan Sane ve Abdülkerim kırmızı kartla oyun dışında kaldı, Uğurcan, Lemina ve Singo ise sarı kart gördü. Beşiktaş'ta Murillo ve Orkun sarı kartla cezalandırıldı. Ayrıca maçın son dakikalarında Galatasaray'da Uğurcan'a, hızlı hücumlarda zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart çıktı.

Maçta kritik anlar arasında Galatasaray'ın verilmeyen penaltı iddiaları ve Beşiktaş'ın hakem kararlarına tepkileri dikkat çekti. İkinci yarıda Cerny'nin sert şutu Uğurcan tarafından kornere çelindi ve Orkun'un ceza sahasından yakın mesafeden şutları da etkisiz kaldı.

Galatasaray'ın ilk 11'i Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper ve Osimhen'den oluşurken; Beşiktaş sahaya Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan ve Oh kadrosuyla çıktı.

Galatasaray, derbiden 1-0 galip ayrılarak önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.