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Galatasaray 11'i! Başakşehir Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Başakşehir GS maç kadrosu ilk 11!

Galatasaray 11'i! Başakşehir Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Başakşehir GS maç kadrosu ilk 11!
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Başakşehir - Galatasaray maç kadrosu! Başakşehir Galatasaray 11'ler! Başakşehir GS maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Başakşehir Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Başakşehir Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Başakşehir Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇ KADROSU İLK 11

Başakşehir - Galatasaray maç kadrosu açıklandı:

Başakşehir 11: Deniz, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kaluzinski, Umut, Skov Olsen, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov.

Galatasaray 11: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Lemina, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Yunus, Osimhen.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Portekizli futbolcu Rafael Leao ve milli oyuncu Deniz Gül, sarı-kırmızılı ekipteki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

İtalya ekibi Milan'dan 38 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Leao, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray'daki ilk maçına Başakşehir karşısında çıkacak.

Sarı-kırmızılıların Portekiz ekibi Porto'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Deniz Gül de Buruk'un görev vermesi halinde bugün Galatasaray formasını ilk kez giyecek.

Öte yandan takıma dün katılan yeni transfer Fransız savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu'nun bugün oynaması beklenmiyor.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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