Galatasaray 11'i! ZTK Galatasaray İstanbulspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? GS İstanbulspor maç kadrosu ilk 11!

Galatasaray İstanbulspor 11'ler! GS İstanbulspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray İstanbulspor ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray İstanbulspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇ KADROSU İLK 11

Galatasaray İstanbulspor maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Galatasaray: Günay, Gökdeniz, Kaan, Lemina, Kazımcan, Torreira, İlkay, Asprilla, Eren, Ahmed, Icardi.

İstanbulspor: İsa Doğan, Turan Deniz, Emrecan, Duran, Demir, Özcan, Ömer Faruk, İsa Davaklı, Mamadou, Sambissa, Ertuğrul.

Galatasaray'ın, İstanbulspor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki yoğun maç trafiği nedeniyle az süre alan futbolculara bu karşılaşmada forma şansı verebilir.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Leroy Sane ve Arda Ünyay, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçı sonrası sağ ayak bileği dış yan bağları ile eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane, bu akşamki maçta görev alamayacak.

Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor mücadelesinde sakatlanan ve sol arka adalesinde hafif-orta dereceli zorlanma tespit edilen Arda Ünyay da İstanbulspor karşısında oynayamayacak.