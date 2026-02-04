Haberler

Galatasaray 11'i! ZTK Galatasaray İstanbulspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? GS İstanbulspor maç kadrosu ilk 11!

Galatasaray 11'i! ZTK Galatasaray İstanbulspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? GS İstanbulspor maç kadrosu ilk 11!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray - İstanbulspor maç kadrosu! Galatasaray İstanbulspor 11'ler! GS İstanbulspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray İstanbulspor ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray İstanbulspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Galatasaray İstanbulspor 11'ler! GS İstanbulspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray İstanbulspor ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray İstanbulspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇ KADROSU İLK 11

Galatasaray İstanbulspor maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Galatasaray: Günay, Gökdeniz, Kaan, Lemina, Kazımcan, Torreira, İlkay, Asprilla, Eren, Ahmed, Icardi.

İstanbulspor: İsa Doğan, Turan Deniz, Emrecan, Duran, Demir, Özcan, Ömer Faruk, İsa Davaklı, Mamadou, Sambissa, Ertuğrul.

Galatasaray 11'i! ZTK Galatasaray İstanbulspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? GS İstanbulspor maç kadrosu ilk 11!

Galatasaray'ın, İstanbulspor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki yoğun maç trafiği nedeniyle az süre alan futbolculara bu karşılaşmada forma şansı verebilir.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Leroy Sane ve Arda Ünyay, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçı sonrası sağ ayak bileği dış yan bağları ile eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane, bu akşamki maçta görev alamayacak.

Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor mücadelesinde sakatlanan ve sol arka adalesinde hafif-orta dereceli zorlanma tespit edilen Arda Ünyay da İstanbulspor karşısında oynayamayacak.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı

Trump'ın şartını İran'ın kabul etmesi zor! Türkiye detayı çarpıcı
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
20 yıla kadar hapis talebi! Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı

İmamoğlu hakkında yeni dava! Suçlama çok ciddi
Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı

Bill Gates'ten beklenen açıklama geldi! Yüzsüzlüğün bu kadarı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Ahmet kutucu takıma pek bir katkı veremiyor. onu gönderin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile

Dev marka Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Atilla Taş'tan Epstein yorumu: İçim rahat, takılanlar düşünsün

Epstein listesi tartışmasına o da girdi! Takılanlar düşünsün
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Al Ittihad'dan ses getiren hareket! Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar

Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar
Mersin'de piyasa değeri 603 milyon TL olan kaçak ilaç ele geçirildi

Yüz binlerce insanı zehirleyeceklerdi! Miktar öyle böyle değil