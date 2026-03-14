Galatasaray 11'i! Maç kadrosu Galatasaray Başakşehir ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Başakşehir maç kadrosu ilk 11!

Galatasaray Başakşehir maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Başakşehir ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Başakşehir muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU İLK 11

Galatasaray - Başakşehir maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Galatasaray - Başakşehir maç kadroları ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Davinson, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Lang, Osimhen.

Rams Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Fayzullaev, Selke.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Başakşehir maçı bu akşam saat 20.00'de Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.