Galatasaray 11'i! Galatasaray Fatih Karagümrük maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Fatih Karagümrük maç kadrosu ilk 11!

Süper Lig'de heyecan dorukta! 2026 yılının 24 Ocak günü, Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanına çıkarak kritik bir karşılaşmaya imza atacak. Bu önemli maç, hem şampiyonluk yarışını hem de ligdeki diğer takımların stratejilerini etkileyebilir. Peki, Galatasaray Fatih Karagümrük maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Fatih Karagümrük maç kadrosu ilk 11! Detaylar...

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ KADROSU İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

2026 yılının 24 Ocak günü, Süper Lig'in heyecan dolu maçlarından birine sahne olacak. Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak. Maç, saat 20:00'de başlayacak ve Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki, bu kritik karşılaşma öncesinde her iki takımın da maç kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu mu? Gelin, tüm detaylarıyla bu soruya cevap verelim.

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ KADROSU İLK 11!

Maçın başlamasına sayılı dakikalar kala, futbolseverler "Galatasaray Fatih Karagümrük maç kadrosu ilk 11" konusunda meraklanmış durumda. Her iki takım da bu maçı kazanarak Süper Lig'deki hedeflerine daha da yaklaşmak istiyor. İşte, 24 Ocak 2026 tarihli Fatih Karagümrük – Galatasaray maçı için belirlenen muhtemel 11'ler

KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesinde iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. İşte, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'ün sahaya çıkması beklenen oyuncu kadroları:

FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN MUHTEMEL İLK 11'İ

Fatih Karagümrük, Galatasaray karşısında güçlü bir mücadele sergilemek için şu kadroyla sahada olacak:

Kaleci: Grbic

Defans: Esgaio, Muhammed, Balkovec, Çağtay

Orta Saha: Berkay Özcan, Doh, Serginho

Forvet: Larsson, Barış Kalaycı, Tiago

Fatih Karagümrük'ün, Galatasaray'a karşı savunmada dikkatli olup, hücumda da hızlı ve etkili oynaması bekleniyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray, Süper Lig'in güçlü takımlarından biri olarak, Fatih Karagümrük deplasmanından 3 puan almak için şu kadroyla sahada olacak:

Kaleci: Uğurcan

Defans: Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren

Orta Saha: İlkay, Torreira, Sané

Forvet: Sara, Barış, Osimhen

Galatasaray, özellikle hücum hattında Osimhen ve Sara'nın etkili oyunuyla rakibini zorlayacak gibi görünüyor.