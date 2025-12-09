Haberler

Furkan Aksuoğlu kimdir? Hakem Furkan Aksuoğlu kaç yaşında, nereli? Son yönettiği maçlar hangileri?

Furkan Aksuoğlu kimdir? Hakem Furkan Aksuoğlu kaç yaşında, nereli? Son yönettiği maçlar hangileri?
Üst klasman hakemi Furkan Aksuoğlu, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edildi. Peki, Furkan Aksuoğlu kimdir? Hakem Furkan Aksuoğlu kaç yaşında, nereli? Furkan Aksuoğlu'nun son yönettiği maçlar hangileri, Galatasaray Fenerbahçe derbisi yönetti mi? Detaylar...

Futbol dünyasında hakemler, oyunun adil bir şekilde ilerlemesinde kritik bir rol üstlenir. Türkiye'de genç yaşına rağmen adından söz ettiren hakemlerden biri de Furkan Aksuoğlu kimdir? Hakem Furkan Aksuoğlu kaç yaşında, nereli? Furkan Aksuoğlu'nun son yönettiği maçlar hangileri? Detaylar haberimizde...

FURKAN AKSUOĞLU KİMDİR?

Furkan Aksuoğlu, 12 Ağustos 1995 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) listelerinde üst klasman hakem olarak yer alan Aksuoğlu, genç yaşına rağmen profesyonel liglerde deneyimli bir hakem olarak tanınıyor. Kariyerine 1. Lig başta olmak üzere Türkiye'nin farklı liglerinde orta hakem ve dördüncü hakem olarak yönettiği maçlarla devam ediyor.

2025 yılı itibarıyla toplam 118 resmi maçta orta hakem olarak görev yapan Furkan Aksuoğlu, ayrıca Süper Lig karşılaşmalarında dördüncü hakem olarak da sahada yer aldı. Bu istatistikler, Aksuoğlu'nun kariyerinde ne kadar hızlı ve istikrarlı bir yükseliş gösterdiğinin göstergesi olarak dikkat çekiyor.

HAKEM FURKAN AKSUOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Furkan Aksuoğlu, 12 Ağustos 1995 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Trabzon doğumlu olan hakem, Karadeniz'in futbol kültürüyle yetişmiş genç yeteneklerden biri olarak tanınıyor.

Furkan Aksuoğlu kimdir? Hakem Furkan Aksuoğlu kaç yaşında, nereli? Son yönettiği maçlar hangileri?

FURKAN AKSUOĞLU'NUN YÖNETTİĞİ SON MAÇLAR

2025 yılı Aksuoğlu için oldukça hareketli geçti. Orta hakem olarak düdük çaldığı bazı önemli maçlar şunlardır:

Alagöz Holding Iğdır FK 2-1 Erzurumspor FK – 23 Kasım 2025 (1. Lig)

İstanbulspor 1-1 Bandırmaspor – 20 Ekim 2025 (1. Lig)

Adana Demirspor 0-3 Sarıyerspor – 29 Eylül 2025 (1. Lig)

Ümraniyespor 0-1 Iğdır FK – 19 Eylül 2025 (1. Lig)

Sivasspor 1-1 Bodrum FK – 17 Ağustos 2025 (1. Lig)

Ayrıca Aksuoğlu, 29 Ekim 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursa Yıldırımspor 1-2 Alanyaspor maçında da görev aldı.

FURKAN AKSUOĞLU GALATASARAY VE FENERBAHÇE MAÇLARINDA HAKEMLİK YAPTI MI?

Furkan Aksuoğlu, Süper Lig'in büyük takımlarının maçlarında dördüncü hakem olarak görev almıştır. Ancak şu ana kadar Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında baş hakem olarak görev yaptığına dair bir kayıt bulunmamaktadır.

2025 yılı Süper Lig sezonunda Aksuoğlu'nun dördüncü hakem olarak sahada yer aldığı bazı maçlar şunlardır:

Kasımpaşa 0-2 Göztepe – 8 Kasım 2025

Eyüpspor 0-1 Antalyaspor – 3 Kasım 2025

Kayserispor 1-1 Göztepe – 14 Eylül 2025

Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa – 9 Ağustos 2025

