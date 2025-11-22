Fiorentina Juventus CANLI nereden izlenir? Fiorentina Juventus maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
FİORENTİNA - JUVENTUS NEREDE İZLENİR?
FİORENTİNA JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE
Fiorentina Juventus maçını S Sport Plus'tan canlı izleyebilirsiniz.
FİORENTİNA JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fiorentina Juventus maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.
FİORENTİNA JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fiorentina Juventus maçı Floransa'da, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak.