UEFA, dünya futbolunun dikkatle takip ettiği Finalissima organizasyonunda sürpriz bir karara imza attı. Arjantin ile İspanya arasında Katar'da oynanması planlanan Finalissima maçı, güvenlik gerekçeleriyle iptal edildi. Peki, Finalissima neden iptal edildi? Finalissima nedir? İşte tüm ayrıntılar.

FINALISSIMA NEDİR?

Finalissima, UEFA ve CONMEBOL iş birliği ile düzenlenen özel bir futbol organizasyonudur. Avrupa ve Güney Amerika kıtalarının şampiyon takımlarını karşı karşıya getiren bu turnuva, kıtalar arası rekabeti ve futbol tutkusunu bir araya getirir. Organizasyon, aynı zamanda iki kıtanın en iyi futbolcularını sahada görme imkânı sunar.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından düzenlenen bu turnuva, normalde her iki kıtanın şampiyon takımlarını bir araya getirerek prestijli bir kupa mücadelesi yaratmayı hedefliyordu. Arjantin ile İspanya arasında planlanan maç ise, bu prestijli etkinliğin en önemli örneği olarak dikkat çekiyordu.

FINALISSIMA NEDEN İPTAL EDİLDİ?

UEFA'dan yapılan resmi açıklamada, Finalissima maçının iptal gerekçesi detaylı şekilde paylaşıldı. Açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

Arjantin ile İspanya arasındaki maçı Katar'da oynatma planı, güvenlik gerekçeleriyle iptal edildi.

UEFA, Bernabeu Stadı'nda yarı yarıya seyirci ile oynama, iki ayaklı maç önerileri ve alternatif tarih 30 Mart seçeneklerini Arjantin'e sundu.

Arjantin, maçı Dünya Kupası sonrası oynamak istedi. Ancak İspanya'nın uygun bir takvimi bulunmadığı için bu seçenek de elenmek zorunda kaldı.

Bu gelişmeler, futbolseverler arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. UEFA yetkilileri, tüm tarafların güvenliği ve uygun takvim oluşturma gerekliliği nedeniyle başka bir çözüm bulunamadığını belirtti.