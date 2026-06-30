Fildişi Sahili Norveç maç özeti ve golleri! (ÖZET) Fildişi Sahili Norveç kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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FİLDİŞİ SAHİLİ NORVEÇ MAÇ ÖZETİ

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FİLDİŞİ SAHİLİ NORVEÇ ÖZET

Fildişi Sahili Norveç maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

FİLDİŞİ SAHİLİ NORVEÇ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fildişi Sahili Norveç maçı 1-0'lık Norveç üstünlüğüyle devam ediyor.

FİLDİŞİ SAHİLİ NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fildişi Sahili Norveç maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.