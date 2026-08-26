Ferençvaroş Trabzonspor maçı hangi kanalda? Ferençvaroş Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Ferençvaroş Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Ferençvaroş Trabzonspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ferençvaroş Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Ferençvaroş Trabzonspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

FERENÇVAROŞ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ferençvaroş Trabzonspor maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Ferençvaroş Trabzonspor maçı güncel ATV frekans bilgileri ile canlı izlenebilecek. Ayrıca ATV resmi web sitesinde yer alan canlı yayın sekmesi üzerinden de mücadele canlı izlenebilecek.

FERENÇVAROŞ TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ferençvaroş Trabzonspor maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Maç ATV'den canlı olarak izlenebilecek.