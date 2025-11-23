Fenerbahçe11'i! Maç kadrosu Fenerbahçe Rizespor ilk 11'ler açıklandı mı?

Trendyol Süper Lig 13. hafta heyecanı, Çaykur Didi Stadı'nda Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak kritik mücadele ile devam ediyor. Fenerbahçe Rizespor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE RİZESPOR İLK 11

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'un sahaya çıkması beklenen kadroları, maç öncesi performans tahminleri için kritik ipuçları veriyor. İşte olası başlangıç 11'ler:

Çaykur Rizespor:

Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Laçi, Emrecan, Sakyi, Sowe

Fenerbahçe:

Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Levent, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Duran

Bu kadrolar, her iki takımın sahadaki diziliş ve oyun stratejisini anlamak açısından oldukça önemli. Fenerbahçe'nin sahadaki hücum gücü ve Rizespor'un savunma organizasyonu, maçın kaderini belirleyecek temel unsurlar arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Her iki takımın eksik oyuncuları, maçın taktiksel planlarını doğrudan etkileyebilir. Özellikle sakat veya cezalı oyuncuların durumu, teknik direktörlerin oyun planını değiştirebilir.

Fenerbahçe tarafında maç öncesi önemli eksik ya da soru işareti olan oyuncular, orta saha ve savunma hattında esneklik gerektirebilir. Rizespor'da ise hücum hattında bazı kritik oyuncuların eksikliği, gol yollarını sınırlayabilir.

Eksik oyuncuların yerine oynayacak isimler, hem genç yeteneklerin kendini gösterme fırsatı bulmasını sağlayacak hem de takımların alternatif stratejilerini ön plana çıkaracak.