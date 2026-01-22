FENERBAHÇE UEFA PUAN DURUMU: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA Avrupa Ligi, 2025-2026 sezonunda yepyeni bir formatla dikkat çekiyor. 36 takımın tek bir lig tablosunda yarıştığı bu sistemde her maçın önemi altın değerinde. Fenerbahçe, bu zorlu süreçte hem performansı hem de puan durumu ile Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, puanı kaç? Detaylar...

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Yeni formatın başlamasıyla birlikte Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde üst sıraları hedefleyen takımlar arasında yer alıyor. Mevcut durumda 11 puan ile 12. sırada bulunan sarı-lacivertliler, play-off potasındaki güçlü yerini kaybetmeden yoluna devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki sıralaması, hem takımın genel performansını hem de ilerleyen haftalarda alacağı sonuçlarla doğrudan şekillenecek. Kritik maçlarda alınacak galibiyetler, Fenerbahçe'yi üst sıralara taşıyabilir ve kulüp tarihindeki Avrupa başarılarına yeni bir sayfa ekleyebilir.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ' PUANI KAÇ?

Fenerbahçe, 6 maçlık periyotta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 11 puan toplamayı başardı. Bu puan, özellikle tek lig sistemi ile oynanan bu sezonda büyük önem taşıyor. Her puanın play-off ve üst sıralara yükselme açısından kritik olduğu bir tabloda, Fenerbahçe'nin puanı kulüp ve taraftar için umut verici bir tablo çiziyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki mevcut puan durumu ise şu şekilde:

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Lyon – 15

Midtjylland – 15

Aston Villa – 15

Real Betis – 14

Freiburg – 14

Ferençvaroş – 14

Braga – 13

Porto – 13

Stuttgart – 12

Roma – 12

Nottingham Forest – 11

Fenerbahçe – 11

Bu tablo, Fenerbahçe'nin play-off hattına yakın bir konumda olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Takımın ilerleyen haftalarda elde edeceği sonuçlar, Avrupa Ligi macerasının kaderini belirleyecek.