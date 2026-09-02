Fenerbahçe Transfer Haberleri: SON DAKİKA Fenerbahçe'de yeni transfer olacak mı, hangi mevki alınacak?

Fenerbahçe’de kadro planlaması kapsamında ayrılacak futbolcular ve transfer döneminin kalan bölümüne ilişkin kararlar netleşmeye başladı. Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, takımdan ayrılacak isimlerin yanı sıra yeni transfer konusunda izlenecek yolu da açıkladı. İşte Fenerbahçe transfer haberleri gelişmeleri...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, kadro planlamasına ilişkin yaptığı açıklamada Rodrigo Becao, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılacağını duyurdu. Kamer, “Bugün itibarıyla Becao, Diego Carlos, Çağlar ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız” sözleriyle üç futbolcunun ayrılık sürecine ilişkin bilgi verdi. Sarı-lacivertli ekipte söz konusu isimlerle yolların ayrılmasının ardından mevcut kadro yapılanmasının tamamlanacağı belirtildi. Kamer’in açıklamasında ayrılıkların kadro planlamasının bir parçası olduğu bilgisi paylaşılırken, oyuncuların takımdaki geleceklerine ilişkin kararın verildiği aktarıldı.

Anderson Talisca’nın ayrılık süreci hakkında da konuşan Kamer, Brezilyalı futbolcunun vedasının gün içinde sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Talisca’nın Fenerbahçe formasıyla birçok maçta görev aldığını, ter döktüğünü ve emek verdiğini belirten Kamer, oyuncunun taraftarın alkışlarıyla uğurlanmasını istediklerini dile getirdi. “İnşallah Talisca’yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz” diyen Kamer, ayrılık işlemlerinin tamamlanmasını beklediklerini aktardı.

FENERBAHÇE TRANSFERİ KAPATTI MI?

Cihan Kamer’in açıklamasına göre Fenerbahçe, 23 yaş altı genç bir oyuncu ihtimali dışında transfer dönemini kapattı. Kamer, “Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. YouTuber arkadaşlarımız yeni yeni hikayeler yazmasın. Bitti, kapandı. Alınacaksa 1 tane genç 23 yaş altı alınacak” sözleriyle yeni transfer planlamasına ilişkin kararın verildiğini açıkladı. Yerli ve yabancı oyuncu transferinin kulüp açısından sona erdiğini söyleyen Kamer, yalnızca yaş kriterine uyan genç bir futbolcunun kadroya katılması ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Kamer, 23 yaş altı oyuncu ihtimali üzerinden farklı futbolcu isimlerinin gündeme getirilebileceğini de sözlerine ekledi. “Onunla ilgili toto başlamıştır. YouTuberlar şimdi onlarca alakasız futbolcuyu izlersiniz. Yerli yabancı transfer sezonumuz bizim açımızdan kapanmıştır” ifadelerini kullanan Kamer, Fenerbahçe’nin mevcut planlamasında geniş kapsamlı yeni bir transfer çalışmasının bulunmadığını bildirdi. Becao, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü ve Talisca’nın ayrılık süreçlerinin tamamlanmasıyla sarı-lacivertli ekibin mevcut kadrosuyla yoluna devam etmesi planlanıyor.