Haberler

Fenerbahçe Nottingham Forest hangi kanalda? Fenerbahçe Nottingham Forest maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe Nottingham Forest hangi kanalda? Fenerbahçe Nottingham Forest maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Nottingham Forest maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Nottingham Forest maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Nottingham Forest maçı yayın bilgisi!

Fenerbahçe Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Nottingham Forest maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Nottingham Forest maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Nottingham Forest maçı yayın bilgisi!

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Nottingham Forest maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Nottingham Forest maçını TRT 1'den güncel frekans bilgileri ile şifresiz izleyebilirsiniz. Güncel frekans bilgileri ise şöyledir:

TRT 1 HD frekans bilgileri:

TÜRKSAT 4A (42E) – 11.794 / V (Dikey) / 30000 / 3/4

Fenerbahçe Nottingham Forest hangi kanalda? Fenerbahçe Nottingham Forest maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

FENERBAHÇE NOTTİNGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Nottingham Forest maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Haberler.com
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest

Burası İngiltere değil Türkiye! Yapılan jest tartışma yarattı
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi