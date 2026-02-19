Fenerbahçe Nottingham Forest hangi kanalda? Fenerbahçe Nottingham Forest maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Nottingham Forest maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Nottingham Forest maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Nottingham Forest maçı yayın bilgisi!

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Nottingham Forest maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Nottingham Forest maçını TRT 1'den güncel frekans bilgileri ile şifresiz izleyebilirsiniz. Güncel frekans bilgileri ise şöyledir:

TRT 1 HD frekans bilgileri:

TÜRKSAT 4A (42E) – 11.794 / V (Dikey) / 30000 / 3/4

FENERBAHÇE NOTTİNGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Nottingham Forest maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.