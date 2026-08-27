Fenerbahçe ne kadar kazandı? 2026 Şampiyonlar Ligi para ödülleri!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi’ne yazdırdı. İlk karşılaşmanın 1-1 sona ermesinin ardından Fransa’da alınan galibiyet, sarı-lacivertlilere tur biletini getirdi.

FENERBAHÇE NE KADAR KAZANDI?

Fenerbahçe, Olimpik Lyon’u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı garantilemesinin ardından 18 milyon 620 bin Euro’luk katılım bedelinin sahibi oldu. Sarı-lacivertli kulüp, play-off turuna kalması nedeniyle daha önce 4 milyon 300 bin Euro gelir elde etmişti. Bu iki gelir kalemi birlikte değerlendirildiğinde Fenerbahçe’nin play-off turuna kalması ve ardından Şampiyonlar Ligi bileti almasıyla garanti ettiği toplam gelir 22 milyon 920 bin Euro’ya ulaştı.

Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’nden elde edeceği gelir yalnızca katılım bedeliyle sınırlı değil. UEFA’nın 2026-2027 sezonu için açıkladığı ödül sistemine göre Fenerbahçe, turnuvadaki her galibiyette 2 milyon 100 bin Euro, her beraberlikte ise 700 bin Euro kazanabilecek. Takımın lig aşamasının ardından turnuvada yoluna devam etmesi halinde son 16 play-off turundan itibaren farklı aşamalar için belirlenen ek ödüller de kulübün gelirine eklenecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PARA ÖDÜLLERİ 2026-2027

UEFA’nın 2026-2027 sezonu için açıkladığı Şampiyonlar Ligi ödül sisteminde turnuvaya katılan takımlara 18 milyon 620 bin Euro ödeme yapılacak. Lig aşamasında alınan her galibiyet için 2 milyon 100 bin Euro, beraberlik için ise 700 bin Euro verilecek. Lig aşamasını geçerek son 16 play-off turuna kalan takımlar 1 milyon Euro, doğrudan veya play-off sonrasında son 16 turuna yükselen ekipler ise 11 milyon Euro gelir elde edecek.

Turnuvada çeyrek finale yükselen takımlara 12 milyon 500 bin Euro, yarı finale çıkan takımlara 15 milyon Euro ve finale kalan takımlara 18 milyon 500 bin Euro ödeme yapılacak. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan takım ise final için elde ettiği gelire ek olarak 6 milyon 500 bin Euro şampiyonluk ödülünün sahibi olacak. Fenerbahçe de Olimpik Lyon karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı garantileyerek 2026-2027 sezonunda bu ödül sisteminin içinde yer alma hakkı kazandı.