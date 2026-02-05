Haberler

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Erzurumspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Erzurumspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Fenerbahçe ZTK maçı hangi kanalda belli oldu. Fenerbahçe Erzurumspor Ziraat Türkiye Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Erzurumspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Erzurumspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Erzurumspor maçı yayın bilgisi!

Fenerbahçe Erzurumspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Erzurumspor Ziraat Türkiye Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Erzurumspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Erzurumspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Erzurumspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Erzurumspor maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Erzurumspor maçını güncel frekans bilgileri ile ATV'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca ATV resmi internet sitesi üzerinden de canlı Fenerbahçe Erzurumspor maçını izleyebilirsiniz.

ATV güncel frekans bilgileri şöyledir:

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: Yatay (Horizontal)

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Erzurumspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Erzurumspor maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Maç ATV'den canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
