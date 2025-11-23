Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Rizespor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Rizespor- Fenerbahçe maçı, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Rizespor Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Rizespor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Rizespor Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Rizespor-Fenerbahçe mücadelesi, Süper Lig'in 13. haftasında beIN SPORTS ekranlarına taşınıyor. Maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, televizyon veya beIN SPORTS online platformu üzerinden karşılaşmayı takip edebilir.

FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Merakla beklenen karşılaşma 23 Kasım Pazar günü saat 20:00'de başlayacak. Mücadele Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak ve tribünlerdeki yerini almak isteyen taraftarlar için stadyum saat 18:30'dan itibaren açılacak.