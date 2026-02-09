Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Gençlerbirliği maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe Gençlerbirliği Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Gençlerbirliği maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı Bein Sports ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Gençlerbirliği maçını Bein Sports ve TOD kullanıcıları şifresiz canlı yayın ile izleyebilecek.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.