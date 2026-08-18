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Fenerbahçe Lyon maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Lyon golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Fenerbahçe Lyon maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Lyon golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Fenerbahçe Lyon Şampiyonlar Ligi maçı kaç kaç? Fenerbahçe Lyon kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Fenerbahçe Lyon canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Lyon kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Fenerbahçe Lyon kaç kaç? Fenerbahçe Lyon canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Lyon kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE LYON MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Lyon maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

FENERBAHÇE LYON MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Lyon maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Lyon maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

FENERBAHÇE LYON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Fenerbahçe Lyon maçı İstanbul'da Chobani Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadyumda oynanacak.

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