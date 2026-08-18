Fenerbahçe Lyon maç özeti ve golleri! (ÖZET) Fenerbahçe Lyon kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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FENERBAHÇE LYON MAÇ ÖZETİ

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FENERBAHÇE LYON ÖZET

Fenerbahçe Lyon maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE LYON MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe Lyon maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

FENERBAHÇE LYON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fenerbahçe Lyon maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.