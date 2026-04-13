Fenerbahçe kalan maçları! 2026 Süper Lig Fenerbahçe'nin kalan maçları kimlerle, ne zaman?
Fenerbahçe kalan maçları! Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun son haftalarına girilirken zirve yarışında yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe’nin fikstürü dikkat çekiyor. Fenerbahçe kalan maçları 2026! Özellikle iki takımın karşı karşıya geleceği derbi haftası, sezonun en kritik dönemeçlerinden biri olarak görülüyor. İşte Fenerbahçe'nin kalan Süper Lig maçları!
Süper Lig’de sezonun son düzlüğüne girilirken takımların kalan maç programları netleşti. Şampiyonluk yarışındaki iki ezeli rakibin fikstürü, son haftalara damga vuracak karşılaşmaları içeriyor.
FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI
Fenerbahçe, Süper Lig’de son 5 haftaya 17 Nisan 2026 tarihinde sahasında oynayacağı Rizespor karşılaşmasıyla başlayacak. Bu maçın ardından sarı-lacivertli ekip, 26 Nisan 2026’da deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Derbi haftasının ardından 3 Mayıs 2026’da Kadıköy’de Başakşehir’i ağırlayacak olan Fenerbahçe, sezonun son iki haftasında ise deplasmanda Konyaspor ile oynayıp ardından sahasında Eyüpspor karşılaşmasıyla ligi tamamlayacak.
Fenerbahçe’nin kalan maç programı şu şekilde:
Rizespor (İ) – 17 Nisan 2026
Galatasaray (D) – 26 Nisan 2026
Başakşehir (İ) – 3 Mayıs 2026
Konyaspor (D) – 10 Mayıs 2026
Eyüpspor (İ) – 17 Mayıs 2026
FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI SÜPER LİG 2026
Fenerbahçe’nin son haftalardaki programı, iç saha ve deplasman maçlarının dengeli dağıldığı bir yapı içeriyor. Sarı-lacivertliler, bu süreçte üç karşılaşmayı kendi sahasında oynarken iki maçta deplasmana gidecek. Özellikle Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi, fikstürün en kritik karşılaşmaları arasında yer alıyor.
Öte yandan, Fenerbahçe’nin iç sahada oynayacağı Rizespor, Başakşehir ve Eyüpspor maçları ile deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray ve Konyaspor mücadeleleri, sezonun son haftalarında puan tablosunu şekillendirecek karşılaşmalar arasında bulunuyor. Takımın bu beş haftalık periyotta alacağı sonuçlar, sezonun genel sıralamasını doğrudan etkileyecek.