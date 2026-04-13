Fenerbahçe kalan maçları! 2026 Süper Lig Fenerbahçe'nin kalan maçları kimlerle, ne zaman?

Süper Lig’de sezonun son düzlüğüne girilirken takımların kalan maç programları netleşti. Şampiyonluk yarışındaki iki ezeli rakibin fikstürü, son haftalara damga vuracak karşılaşmaları içeriyor.

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe, Süper Lig’de son 5 haftaya 17 Nisan 2026 tarihinde sahasında oynayacağı Rizespor karşılaşmasıyla başlayacak. Bu maçın ardından sarı-lacivertli ekip, 26 Nisan 2026’da deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Derbi haftasının ardından 3 Mayıs 2026’da Kadıköy’de Başakşehir’i ağırlayacak olan Fenerbahçe, sezonun son iki haftasında ise deplasmanda Konyaspor ile oynayıp ardından sahasında Eyüpspor karşılaşmasıyla ligi tamamlayacak.

Fenerbahçe’nin kalan maç programı şu şekilde:

Rizespor (İ) – 17 Nisan 2026

Galatasaray (D) – 26 Nisan 2026

Başakşehir (İ) – 3 Mayıs 2026

Konyaspor (D) – 10 Mayıs 2026

Eyüpspor (İ) – 17 Mayıs 2026

Fenerbahçe’nin son haftalardaki programı, iç saha ve deplasman maçlarının dengeli dağıldığı bir yapı içeriyor. Sarı-lacivertliler, bu süreçte üç karşılaşmayı kendi sahasında oynarken iki maçta deplasmana gidecek. Özellikle Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi, fikstürün en kritik karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Öte yandan, Fenerbahçe’nin iç sahada oynayacağı Rizespor, Başakşehir ve Eyüpspor maçları ile deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray ve Konyaspor mücadeleleri, sezonun son haftalarında puan tablosunu şekillendirecek karşılaşmalar arasında bulunuyor. Takımın bu beş haftalık periyotta alacağı sonuçlar, sezonun genel sıralamasını doğrudan etkileyecek.