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Fenerbahçe - Gornik Zabrze maç kadrosu! Greenwood oynuyor mu?

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maç kadrosu! Greenwood oynuyor mu?
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Fenerbahçe - Gornik Zabrze maç kadrosu! Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam sahasında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme ilk maçı öncesi Fenerbahçe - Gornik Zabrze muhtemel 11 ve kadrolar merak ediliyor. İşte Fenerbahçe - Gornik Zabrze maç kadrosu ve detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Detaylar...

FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Gornik Zabrze maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Mert Günok, Levent Mercan, Oosterwolde, Skriniar, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Guendouizi, Kerem Aktürkoğlu, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca

Gornik Zabrze: Schulze, Janicki, Sacek, Sanchez, Janza, Donio, Sadilek, Urbanski, Ismaheel, Prekop, Khlan

Karşılaşmayı, Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Litvanyalı Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonundan Vilius Paulauskas olacak.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Topuk Yaylası'nda sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, ikinci etapta Avusturya'da kamp yaptı. Buradaki ilk maçında Admira Wacker'i 5-0 ile geçen sarı-lacivertli ekip, Pogon Szczecin'i de 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe, son maçında da LASK'ı 2-1 yendi.

Hazırlık sürecinde iyi sonuçlar alan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabrze'yi yenerek tur için avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

Müsabakanın rövanşı, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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