Fenerbahçe - Gaziantep FK maç kadrosu ilk 11! FB Gaziantep muhtemel 11 belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak. İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maç kadrosu...

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Gaziantep FK maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Gaziantep FK maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Kerem, Cherif.

Gaziantep FK: Burak, Tayyip, Abena, Mujakic, Perez, Kozlowski, Ogün, Camara, Yusuf, Bayo, Maxim.

FENERBAHÇE'DE SARI KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Fenerbahçe'de Gaziantep FK mücadelesi öncesi Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde milli maç arası sonrası oynanacak ligin 28. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.