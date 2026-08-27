Fenerbahçe Galatasaray eşleşebilir mi? Şampiyonlar Ligi'nde aynı ülke takımları eşleşebilir mi?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması kura çekimi için geri sayım sürüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olacağı kura çekimi, lig aşamasındaki sekiz maçlık fiksturun şekillenmesini sağlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Kura çekiminin ardından Galatasaray ile Fenerbahçe'nin rakipleri ayrı ayrı netleşecek. Lig aşamasındaki kurallara göre aynı ülkenin takımları prensip olarak birbirleriyle karşılaşamıyor. Aynı ülkeden takımların eşleşmesine yalnızca mecburiyet halinde ve Şampiyonlar Ligi'ne dört veya daha fazla takımla katılan ülkeler için sınırlı şekilde izin veriliyor. Türkiye organizasyonda dört veya daha fazla takımla yer almadığı için Fenerbahçe ile Galatasaray'ın lig aşamasında birbirleriyle eşleşme ihtimali bulunmuyor.

Kura çekimi UEFA TV'den canlı yayınlanacak. UEFA'nın resmi internet sitesindeki canlı yayın sekmesi üzerinden de Şampiyonlar Ligi kura çekimi takip edilebilecek. Kura çekiminin aynı zamanda Türkiye'de TRT Spor'dan canlı yayınlanması bekleniyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sekiz farklı rakibinin belirleneceği kura sonrasında karşılaşmaların kesin gün ve saatleri UEFA tarafından açıklanacak. Lig aşamasının ilk maçları 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak, toplam sekiz maç haftasından oluşan bu bölümün son karşılaşmaları ise 27 Ocak 2027'de yapılacak.

AYNI ÜLKE TAKIMLARI EŞLEŞEBİLİR Mİ?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında aynı ülkenin takımları prensip olarak birbirleriyle karşılaşmıyor. Kurallarda yalnızca mecburiyet halinde uygulanabilecek bir istisna bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'ne dört veya daha fazla takımla katılan ülkelerde, bir takım için en fazla bir maç olacak şekilde aynı ülkenin ekiplerinin karşı karşıya gelmesine izin verilebiliyor. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'nde dört veya daha fazla takımla temsil edilmemesi nedeniyle söz konusu istisna Fenerbahçe ile Galatasaray için geçerli olmayacak ve iki takım lig aşamasında birbirine rakip olamayacak.

Lig aşamasına toplam 36 takım katılıyor. Bu takımların 29'u organizasyona doğrudan bu turdan başlarken, diğer yedi ekip 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarını kazanarak lig aşamasına geliyor. Takımlar 2025 UEFA takım katsayılarına göre 1-9, 10-18, 19-27 ve 28-36 sıraları esas alınarak dört torbaya ayrılıyor. Her takım, her torbadan kura ile belirlenen iki rakiple karşılaşıyor ve toplam sekiz farklı takıma karşı dört iç saha ile dört deplasman maçı oynuyor. Lig aşaması sonunda ilk sekiz takım doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9. ile 24. sıralar arasında bulunan 16 takım eleme aşaması play-off turuna kalıyor. Son 12 sırada bulunan takımlar ise organizasyona veda ediyor.