Fenerbahçe Ferencvaros maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Fenerbahçe Ferencvaros maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Ferencvaros maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Fenerbahçe Ferencvaros maçı saat kaçta?
Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşmaya hazırlanıyor. 27 Kasım 2025 Perşembe günü Fenerbahçe - Ferencvaros maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Fenerbahçe Ferencvaros maçı saat kaçta? Fenerbahçe Ferencvaros canlı yayın izleme bilgileri haberimizde!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi heyecanında bu sezon önemli bir mücadeleye hazırlanıyor. 27 Kasım 2025 Perşembe günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Ferencvaros'u ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, taraftarlarına unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Ferencvaros maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Fenerbahçe Ferencvaros maçı saat kaçta? İşte tüm detaylar…

FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Müsabaka, Chobani Stadyumu olarak da bilinen Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Bu heyecan dolu karşılaşma, TRT SPOR ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, televizyonları başında bu mücadeleyi kaçırmadan izleyebilecek. TRT SPOR'un yanı sıra dijital platformlardan da canlı yayın bilgileri takip edilebiliyor, böylece maç her yerden erişilebilir hale geliyor.

FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇI CANLI NEREDE İZLENİR?

Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar için en güvenilir ve kaliteli yayın TRT SPOR üzerinden gerçekleşecek. Türkiye genelinde erişim imkanı olan kanal, yüksek çözünürlüklü yayın kalitesi ile maç deneyimini artırıyor.

Ayrıca, TRT SPOR'un resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de Fenerbahçe - Ferencvaros maçını canlı izlemek mümkün. Bu seçenek, özellikle dışarıda olan taraftarlar için büyük kolaylık sağlıyor. Canlı yayın sırasında anlık istatistikler, oyuncu değişiklikleri ve önemli dakikalar da takip edilebiliyor.

FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde kritik öneme sahip bu karşılaşma, 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Maç öncesinde Fenerbahçe taraftarları stadyumda yerlerini alarak takımlarını destekleyecek.

Saat bilgisi, özellikle Avrupa ve farklı zaman dilimlerinde yaşayan taraftarlar için oldukça önemli. Türkiye saati ile 20:45'te başlayacak karşılaşma, Avrupa'nın farklı ülkelerinde saat dilimine göre planlama yapılmasına imkan tanıyor.

Dilara Yıldız
