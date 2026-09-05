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Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı kaç kaç? Fenerbahçe Beşiktaş kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Fenerbahçe Beşiktaş canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Beşiktaş kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan sezonun ilk derbisi, Süper Lig'in 4. haftasında Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başladı ve hakem Halil Umut Meler'in yönetimindeki karşılaşmayı milyonlarca taraftar nefesini tutarak izliyor; iki ezeli rakip arasındaki mücadelede "Fenerbahçe Beşiktaş kaç kaç, dakika kaç?" sorusu dakika dakika gündemdeki yerini korurken, canlı skor, goller ve maçın kritik anları anbean takip ediliyor, derbinin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ediyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı İstanbul şehrinde bulunan Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi stadyumda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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