Fenerbahçe - Beşiktaş maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?

Fenerbahçe Beşiktaş maç kadrosu belli oldu mu? Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sezonun ilk derbisinde sahne Kadıköy'e taşınıyor: Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren dev randevu öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri, sakat-cezalı futbolcuları, puan durumundaki konumları ve aralarındaki geçmiş maçlar merak konusu. İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maç kadrosu ve derbiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Başakşehir - Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Başakşehir - Fenerbahçe maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi

Beşiktaş: Nübel, Rıdvan, Emirhan, Djalo, Murillo, Salih, Orkun, Olaitan, Trossard, Cerny, Vlahovic

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sezona Gençlerbirliği yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe, iç sahada Konyaspor'u devirerek ligdeki ilk puanını almış, ardından deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkarmıştı. Avrupa'da da Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönmeyi başaran İsmail Kartal'ın ekibinde derbi öncesi tek eksik, sakatlığı süren Marco Asensio. Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu ile sakatlığını atlatan Mert Günok'un forma giyebileceği açıklanırken, Anderson Talisca ile yollar karşılıklı anlaşmayla ayrıldı. Kartal, Beşiktaş karşısındaki önceki 5 maçında hiç kaybetmedi; 4 galibiyet ve 1 beraberlikle çıktı sahadan.

Karşılaşma bu akşam saat 20.00'de Chobani Stadı'nda başlayacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek; yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Derbi biletleri tükendiği için stat, Fenerbahçe taraftarıyla tamamen dolacak. Beşiktaş cephesinde ise Vincenzo Italiano, Türkiye'deki ilk derbi sınavını verecek; sezona iki galibiyetle başlayan İtalyan teknik adam, üçüncü zaferini de bu akşam almanın peşinde.

Beşiktaş'ta formda iki isim öne çıkıyor: sezona 3 maçta 2 golle başlayan ve Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçta 4 kez fileleri sarsan Vaclav Cerny, teknik direktörün en güvendiği oyunculardan. Geçen hafta Çorum FK'ya hat-trick yaparak siyah-beyazlı formasıyla ilk gollerine ulaşan Dusan Vlahovic de derbide Italiano'nun en büyük gol umudu konumunda. Kadroya yeni katılan Ümit Akdağ ise İstanbul'a gelip lisansını çıkarttı; derbi kadrosunda yer alması halinde Beşiktaş formasını ilk kez giyecek.