Fenerbahçe Başkanı kim oldu, yeni Fenerbahçe Başkanı kim?
Fenerbahçe Başkanı kim oldu sorusu, sarı-lacivertli camianın gündeminde ilk sıraya yerleşti. Olağanüstü seçimli genel kurulun ardından gözler oy sayım sürecine çevrilirken, taraftarlar ve kongre üyeleri yeni başkanın kim olacağını merak ediyor. Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları, oy oranları ve son dakika gelişmeleri spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
“ Fenerbahçe Başkanı kim oldu?” sorusu, başkanlık seçiminin tamamlanmasının ardından en çok aratılan konular arasında yer aldı. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında geçen kritik yarışın sonucu merak edilirken, seçimden çıkacak yeni yönetimin kulübün geleceğine nasıl yön vereceği de büyük ilgi görüyor. Fenerbahçe seçim sonuçlarına ilişkin son gelişmeler ve detaylar haberimizde.
AZİZ YILDIRIM İLK SANDIKLARDA ÖNDE
Fenerbahçe’de başkanlık seçimi heyecanı sürerken açılan ilk sandıklardan gelen sonuçlar dikkat çekti. Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, sayımı yapılan ilk sandıklarda Aziz Yıldırım rakibine karşı önemli bir farkla önde bulunuyor. Henüz tüm oylar sayılmamış olsa da ilk tablo seçim yarışında Yıldırım’ın avantajlı olduğunu gösteriyor.
KONGRE ALANINDA COŞKU ARTTI
İlk sandıklardan gelen sonuçların duyulmasıyla birlikte kongre alanında atmosfer bir anda değişti. Aziz Yıldırım’ı destekleyen kongre üyeleri ve taraftarlar büyük bir heyecan yaşarken, tezahüratlar yükselmeye başladı. Seçim sürecinin devam etmesiyle birlikte gözler kalan sandıklardan gelecek sonuçlara çevrildi.
TOPLAM OYLAR:
Aziz YILDIRIM: 8841
Hakan SAFİ: 5156
1. Sandık Sonucu:
2. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 401 - Hakan Safi: 201
3. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 393 - Hakan Safi: 233
4. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 370 - Hakan Safi: 219
5. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 397 - Hakan Safi: 233
6. Sandık Sonucu:
7. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 388 - Hakan Safi: 224
8. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 353 - Hakan Safi: 225
9. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 355 - Hakan Safi: 231
10. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 407 - Hakan Safi: 223
11. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 410 - Hakan Safi: 230
12. Sandık Sonucu:
13. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 406 - Hakan Safi: 227
14. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 391 - Hakan Safi: 225
15. Sandık Sonucu:
16. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 384 - Hakan Safi: 223
17. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 311 - Hakan Safi: 166
18. Sandık Sonucu:
19. Sandık Sonucu:
20. Sandık Sonucu:
21. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 365 - Hakan Safi: 226
22. Sandık Sonucu:
23. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 371 - Hakan Safi: 229
24. Sandık Sonucu:
25. Sandık Sonucu:
26. Sandık Sonucu:
27. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 375 - Hakan Safi: 244
28. Sandık Sonucu:
29. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 371 - Hakan Safi: 214
30. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 100 - Hakan Safi: 44
31. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 376 - Hakan Safi: 233
32. Sandık Sonucu:
33. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 398 - Hakan Safi: 216
34. Sandık Sonucu:
35. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 373 - Hakan Safi: 225
36. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 381 - Hakan Safi: 225
37. Sandık Sonucu:
38. Sandık Sonucu:
39. Sandık Sonucu:
40. Sandık Sonucu:
41. Sandık Sonucu:
42. Sandık Sonucu:
43. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 419 - Hakan Safi: 238
44. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 406 - Hakan Safi: 255
45. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 311 - Hakan Safi: 166