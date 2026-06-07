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Fenerbahçe Başkanı kim oldu, yeni Fenerbahçe Başkanı kim?

Fenerbahçe Başkanı kim oldu, yeni Fenerbahçe Başkanı kim?
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Fenerbahçe Başkanı kim oldu sorusu, sarı-lacivertli camianın gündeminde ilk sıraya yerleşti. Olağanüstü seçimli genel kurulun ardından gözler oy sayım sürecine çevrilirken, taraftarlar ve kongre üyeleri yeni başkanın kim olacağını merak ediyor. Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları, oy oranları ve son dakika gelişmeleri spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe Başkanı kim oldu?” sorusu, başkanlık seçiminin tamamlanmasının ardından en çok aratılan konular arasında yer aldı. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında geçen kritik yarışın sonucu merak edilirken, seçimden çıkacak yeni yönetimin kulübün geleceğine nasıl yön vereceği de büyük ilgi görüyor. Fenerbahçe seçim sonuçlarına ilişkin son gelişmeler ve detaylar haberimizde. 

AZİZ YILDIRIM İLK SANDIKLARDA ÖNDE

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi heyecanı sürerken açılan ilk sandıklardan gelen sonuçlar dikkat çekti. Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, sayımı yapılan ilk sandıklarda Aziz Yıldırım rakibine karşı önemli bir farkla önde bulunuyor. Henüz tüm oylar sayılmamış olsa da ilk tablo seçim yarışında Yıldırım’ın avantajlı olduğunu gösteriyor.

KONGRE ALANINDA COŞKU ARTTI

İlk sandıklardan gelen sonuçların duyulmasıyla birlikte kongre alanında atmosfer bir anda değişti. Aziz Yıldırım’ı destekleyen kongre üyeleri ve taraftarlar büyük bir heyecan yaşarken, tezahüratlar yükselmeye başladı. Seçim sürecinin devam etmesiyle birlikte gözler kalan sandıklardan gelecek sonuçlara çevrildi.

TOPLAM OYLAR:

Aziz YILDIRIM: 8841

Hakan SAFİ: 5156

1. Sandık Sonucu:

2. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 401 - Hakan Safi: 201

3. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 393 - Hakan Safi: 233

4. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 370 - Hakan Safi: 219

5. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 397 - Hakan Safi: 233

6. Sandık Sonucu:

7. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 388 - Hakan Safi: 224

8. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 353 - Hakan Safi: 225

9. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 355 - Hakan Safi: 231

10. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 407 - Hakan Safi: 223

11. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 410 - Hakan Safi: 230

12. Sandık Sonucu:

13. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 406 - Hakan Safi: 227

14. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 391 - Hakan Safi: 225

15. Sandık Sonucu:

16. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 384 - Hakan Safi: 223

17. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 311 - Hakan Safi: 166

18. Sandık Sonucu:

19. Sandık Sonucu:

20. Sandık Sonucu:

21. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 365 - Hakan Safi: 226

22. Sandık Sonucu:

23. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 371 - Hakan Safi: 229

24. Sandık Sonucu:

25. Sandık Sonucu:

26. Sandık Sonucu:

27. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 375 - Hakan Safi: 244

28. Sandık Sonucu:

29. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 371 - Hakan Safi: 214

30. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 100 - Hakan Safi: 44

31. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 376 - Hakan Safi: 233

32. Sandık Sonucu:

33. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 398 - Hakan Safi: 216

34. Sandık Sonucu:

35. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 373 - Hakan Safi: 225

36. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 381 - Hakan Safi: 225

37. Sandık Sonucu:

38. Sandık Sonucu:

39. Sandık Sonucu:

40. Sandık Sonucu:

41. Sandık Sonucu:

42. Sandık Sonucu:

43. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 419 - Hakan Safi: 238

44. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 406 - Hakan Safi: 255

45. Sandık Sonucu: Aziz Yıldırım: 311 - Hakan Safi: 166

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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