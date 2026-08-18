Fenerbahçe 11'i! Maç kadrosu FB Lyon ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Lyon maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe Lyon maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Lyon ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Lyon muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - LYON MAÇ KADROSU İLK 11

Fenerbahçe - Lyon maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Lyon maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca.

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Morton, Nuamah, Tolisso, Fofana, Openda.

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la oynadığı 3. eleme turu ilk maçında sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, UEFA'ya bildirilen kadrodan çıkarıldı.

Takımda sakatlığı bulunan bir diğer isim olan kaleci Mert Günok da maçta forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Gençlerbirliği ile oynanan lig maçında Ankara'ya götürülmeyen Brezilyalı file bekçisi Ederson, Olimpik Lyon karşısında 11'deki yerini alacak.