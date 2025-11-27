Fenerbahçe 11'i! Fenerbahçe Ferencvaros maçı muhtemel 11 açıklandı mı? Fenerbahçe Ferençvaroş maç kadrosu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u sahasında ağırlıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak karşılaşmaya saatler kaldı. Peki, Fenerbahçe 11'i! Fenerbahçe Ferencvaros maçı muhtemel 11 açıklandı mı? Fenerbahçe Ferençvaroş maç kadrosuna dair detaylar haberimizde!

FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇI MUHTEMEL 11 AÇIKLANDI MI?

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmaları heyecanı devam ediyor. Bu hafta Fenerbahçe, Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, grubundaki kritik karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Taraftarlar ise en çok merak edilen konuya odaklandı: Fenerbahçe Ferencvaros maçı muhtemel 11 açıklandı mı?

Fenerbahçe teknik direktörü, karşılaşma öncesi son antrenmanlarda kadro tercihleri üzerinde durdu. Sakatlık durumu ve taktiksel planlamalar doğrultusunda 11'in büyük ölçüde şekillendiği öğrenildi. Sarı-lacivertli ekip, maçın stratejik önemini göz önünde bulundurarak sahaya güçlü bir kadro ile çıkmayı planlıyor.

FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇ KADROSU!

Fenerbahçe'nin Ferencvaros karşısına çıkması beklenen kadro şu şekilde:

Kaleci: Ederson

Defans: Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent

Orta saha: Alvarez, Nene, Asensio

Forvet: Talisca, Kerem, En-Nesyri

Bu kadro, Fenerbahçe'nin hem hücum hem de savunma dengesini korumayı hedefleyen bir dizilişi işaret ediyor. Özellikle Talisca ve En-Nesyri'nin forvet hattında yaratacağı uyum, maçın kaderini belirleyebilecek kritik faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Orta sahadaki Alvarez ve Nene ikilisi, topa sahip olma ve oyunu yönlendirme açısından büyük önem taşıyor.