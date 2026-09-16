FED FAİZ KARARI SON DAKİKA! FED kararı açıklandı mı, belli oldu mu?

Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı, küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Kararın öncesinde yatırımcılar tahvil, emtia ve kripto para piyasalarındaki hareketleri yakından takip ediyor. Fed faiz kararı açıklandı mı? Ayrıntılar...

FED KARARI AÇIKLANDI MI?

Fed, kararını Türkiye saati ile 21.00'de duyuracak ve para piyasalarındaki fiyatlamalara göre 25 baz puanlık bir artırıma gidilmesi kesin gözüyle bakılıyor. İstihdam piyasasına ilişkin güçlü verilerin yanı sıra yükselen enflasyon beklentileri ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu, bu beklentinin oluşmasında etkili oldu. Karar öncesinde yatırımcılar, tahvil piyasasındaki satış baskısının azalması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin hız kesmesiyle risk iştahını ılımlı şekilde artırdı.

Kararın açıklanmasının ardından banka karar metnindeki ifadeler yatırımcılar tarafından yakından izlenecek. Fed'in bu toplantıda makro tahminlerde ve faiz patikasında yapması olası değişiklikler de piyasaların odağında bulunuyor. Fed Başkanı Warsh'ın sözlü yönlendirme yapmaktan kaçınmasına karşın, kendisinden gelecek açıklamalar da aynı şekilde takip edilecek isimler arasında yer alıyor.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Fed'in faiz kararı Türkiye saati ile bugün 21.00'de açıklanacak. Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'ın saat 21.30'da bir açıklama yapması bekleniyor. Warsh'ın sözlü yönlendirme yapmaktan kaçınan bir tutum sergilemesine karşın, toplantı sonrası yapacağı konuşma yatırımcılar tarafından dikkatle izlenecek.

Karar metninde yer alacak ifadeler ve bankanın bu toplantıda makro tahminlerde ve faiz patikasında yapacağı olası değişiklikler, piyasaların yönü açısından belirleyici olacak başlıklar arasında sayılıyor. Saat 21.00'deki karar açıklamasının ardından 21.30'da gerçekleşmesi beklenen Warsh'ın konuşması, karar metnine dair yorumların netleşmesi bakımından önem taşıyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugünkü toplantısında 25 baz puanlık bir artırıma gitmesi kesin gözüyle bakılıyor. Bu beklentinin arkasında istihdam piyasasına ilişkin güçlü veriler, yükselen enflasyon beklentileri ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu bulunuyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 5,04'e çıkarak Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ABD tahvil piyasasının dünyanın en iyi performans gösteren piyasası olduğu yönündeki değerlendirmesinin ardından bugün yüzde 5 seviyesinde dengelendi.