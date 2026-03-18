Küresel piyasaların odağında bugün bir kez daha Fed bulunuyor. Geçen ay faiz oranlarını sabit tutan Amerikan Merkez Bankası'nın (Federal Reserve) bu ay faiz indirip indirmeyeceği merakla bekleniyor. Peki, Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Fed Başkanı Powell saat kaçta açıklama yapacak? Detaylar...

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Amerikan Merkez Bankası'nın Mart 2026 toplantısı bu akşam gerçekleşecek. Resmi açıklamaya göre Fed faiz kararı saat 21.00'de yatırımcılar ve piyasa katılımcıları ile paylaşılacak.

Bu açıklama, piyasalar için kritik bir referans noktası olarak görülüyor. Özellikle dolar endeksi, borsa ve tahvil piyasaları, kararın detaylarına bağlı olarak kısa sürede hareketlenebilir.

Piyasaların Beklentisi

18 Mart 2026 itibarıyla piyasa beklentisi, faizlerin yüzde 99.9 oranında sabit kalacağı yönünde. Ancak yatırımcılar, Fed'in geleceğe yönelik yol haritasına dair ipuçları için kararın detaylarını dikkatle takip ediyor.

FED BAŞKANI POWELL SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Faiz kararının ardından Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, saat 21.30'da kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.

Powell'ın Açıklamasının Önemi

Powell'ın konuşması, sadece faiz kararını değil, aynı zamanda ekonomik görünüm ve enflasyon beklentilerini de yatırımcılarla paylaşması açısından büyük önem taşıyor. Piyasalar, bu açıklamadan alınacak mesajlara göre kısa vadeli yönünü belirleyebilir.

FED KARARLARI PİYASALARI NASIL ETKİLER?

Fed toplantıları ve faiz kararları, küresel finans piyasalarında doğrudan etkili oluyor. Karar ve Powell'ın açıklamaları, özellikle:

Dolar ve diğer para birimleri

Hisse senedi piyasaları

Tahvil faiz oranları

üzerinde ani hareketlilik yaratabilir. Bu nedenle yatırımcılar, saat 21.00'de yapılacak karar açıklaması ve 21.30'daki Başkan Powell konuşmasını yakından izliyor.