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FB BJK hangi kanalda? Derbi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

FB BJK hangi kanalda? Derbi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Fenerbahçe Beşiktaş derbisine saatler kala gözler yayın bilgisine çevrildi. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak dev mücadele, 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda başlayacak. Peki bu kritik karşılaşma hangi kanaldan ekranlara gelecek? İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yayın bilgileri ve tüm detaylar!

Süper Lig'de sezonun ilk büyük derbisi kapıda. Sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadelede taraftarını sevindirmeyi hedefliyor. Ligin 4. haftasına damgasını vuracak dev randevu öncesinde futbolseverlerin aklındaki soru ise belli: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hangi kanaldan yayınlanacak, maç saat kaçta başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar ve yayın bilgisi...

FB BJK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi beIN Sports ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak. beIN Sports aboneleri karşılaşmayı şifresiz şekilde takip edebilecek. Derbiyi kaçırmak istemeyenler için bir diğer seçenek ise TOD TV platformu; TOD kullanıcıları da internet bağlantısı üzerinden maçı canlı izleyebilecek.

DERBİ MAÇI SAAT KAÇTA?

FB BJK derbi maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sport ve TOD TV'den canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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