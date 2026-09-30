Türkiye'nin gündemini meşgul eden fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında adı geçen isimler arasında yer alan Fatma Betül Sayan Kaya'ya ilişkin yeni bir iddia kamuoyuna yansıdı. İddianın içeriği, iade edildiği öne sürülen tutar ve bu adımın soruşturma açısından ne anlama geldiği de merak konusu oldu. Fatma Betül Sayan Kaya parayı iade etti mi, ne kadar ödeme yaptı? İşte ayrıntılar…

NAGEHAN ALÇI: PARA İADE EDİLMEDİ

Kaya çiftine ilişkin "2,2 milyar liralık iade" haberlerinin ardından konuyu araştırdığını belirten gazeteci Nagehan Alçı, farklı bir iddiayı kamuoyuyla paylaştı. Alçı, güvendiği birkaç kaynağa danıştığını ve bu kaynakların iade haberinin gerçeği yansıtmadığını söylediğini aktardı. Gazeteciye göre söz konusu tutar devlete iade edilmiş değil.

"GÜVENDİĞİM KAYNAKLAR HABERİN DOĞRU OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Nagehan Alçı, açıklamasında iddiaların doğruluğunu kendi bağlantıları üzerinden sorguladığını vurguladı. Alçı, "Kaynaklarıma sordum. Güvendiğim bir iki kaynaktan haberin doğru olmadığı söylendi" diyerek paranın iade edilmediği bilgisine ulaştığını ifade etti. Böylece iade meselesi, birbiriyle çelişen iki farklı iddiayla birlikte kamuoyunun gündeminde kalmaya devam etti.

İADE İDDİASI NASIL GÜNDEME GELMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan haberlerde, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar liralık tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen banka hesabına aktardığı ileri sürülmüştü. İddialar kısa sürede geniş yankı uyandırmış ve siyaset kulislerinde tartışma konusu olmuştu.

ETKİN PİŞMANLIK İDDİASI

Ortaya atılan iade iddiasında, bu adımın Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak amacıyla atıldığı öne sürülmüştü. Ancak yapılan ödemenin gerçekleşip gerçekleşmediğine ve etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediğine ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

ÖZATA DENİZCİLİK HİSSELERİNDE NE OLMUŞTU?

Kaya çiftinin adı, fon soruşturmasının merkezindeki şirketlerden Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirildiği öne sürülen işlemlerle gündeme gelmişti. Kamuoyuna yansıyan iddialara göre çift, bu hisselere yaklaşık 163 milyon lira yatırmış ve hisselerin satışından 2 milyar lirayı aşkın bir kazanç elde etmişti. Söz konusu rakamlar ise resmi makamlarca kesinleşmiş bir işlem dökümü olarak açıklanmadı. Hakkındaki iddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Birbiriyle çelişen iddiaların ardından kamuoyu, iade meselesine ilişkin resmi bir açıklama bekliyor. Paranın gerçekten devlete iade edilip edilmediği ve sürecin soruşturma açısından nasıl bir sonuç doğuracağı, yetkili makamların yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.