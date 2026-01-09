Avrupa futbol piyasasında transfer hareketliliği hız kazanırken, Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu Fabian Ruiz'in Galatasaray'ın radarına girdiği yönündeki iddialar spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılı kulübün orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına üst düzey bir isimle ilgilendiği konuşulurken, Fabian Ruiz ismi hem teknik kapasitesi hem de uluslararası tecrübesiyle dikkat çekiyor. Peki, Fabian Ruiz kimdir, kaç yaşında, nereli? Fabian Ruiz hangi takımlarda oynadı, şu an hangi takımda, mevki ne? Detaylar haberimizde.

FABIAN RUIZ GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Henüz kulüpler arasında resmi bir girişim veya anlaşma bulunmamakla birlikte, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında rekabet gücünü artırmak amacıyla bu profilde oyuncuları takip ettiği biliniyor. Bu noktada futbolseverler, "Fabian Ruiz Galatasaray'a mı geliyor?" sorusuna yanıt ararken, yıldız oyuncunun kariyeri ve özellikleri de mercek altına alınıyor.

FABIAN RUIZ KİMDİR?

Fabian Ruiz Peña, modern futbolun gerekliliklerine uygun, oyun kurucu özellikleri gelişmiş bir merkez orta saha oyuncusu olarak tanınıyor. Sahadaki soğukkanlılığı, pas kalitesi ve oyunu iki yönlü oynayabilme becerisiyle ön plana çıkan Ruiz, Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde forma giymiş bir isim.

Özellikle orta sahada oyunun temposunu belirleme yeteneği, onu yalnızca bir pas istasyonu değil aynı zamanda takımın beyni konumuna getiriyor. Teknik kapasitesini fiziksel avantajlarıyla birleştiren Fabian Ruiz, üst seviye futbolun aranan profilleri arasında yer alıyor.

FABIAN RUIZ KAÇ YAŞINDA?

Fabian Ruiz, 3 Nisan 1996 doğumludur. Bu bilgiye göre yıldız futbolcu, futbolculuk kariyerinde olgunluk dönemine girmiş bir yaş aralığında bulunuyor. Tecrübe ile fiziksel yeterliliğin dengelendiği bu dönem, özellikle büyük kulüpler için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

FABIAN RUIZ NERELİ?

İspanyol futbolcu Fabian Ruiz, İspanya'nın Los Palacios y Villafranca kentinde dünyaya gelmiştir. Futbol altyapısı ve oyuncu yetiştirme kültürüyle bilinen İspanya'nın bu geleneğinden gelen Ruiz, teknik futbol anlayışını kariyerinin her aşamasında sahaya yansıtmayı başarmıştır.

FABIAN RUIZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Fabian Ruiz'in profesyonel futbol kariyeri, istikrarlı bir yükseliş grafiğiyle dikkat çekmektedir. İşte Fabian Ruiz'in forma giydiği takımlar:

Real Betis B

Real Betis

Elche

Napoli

Paris Saint-Germain

İspanya'da başlayan kariyeri, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1 gibi Avrupa'nın üst düzey liglerine uzanan Fabian Ruiz, her kulüpte orta saha rolünü başarıyla üstlenmiştir.

FABIAN RUIZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Fabian Ruiz, güncel olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giymektedir. Avrupa futbolunun en yüksek rekabet seviyelerinden birinde mücadele eden PSG'de görev alan İspanyol orta saha, uluslararası arenada da üst düzey maç deneyimine sahiptir.

FABIAN RUIZ MEVKİ NE?

Fabian Ruiz'in ana mevkisi merkez orta saha olarak öne çıkmaktadır. 1.89 metrelik boyu sayesinde hava toplarında avantaj sağlayan futbolcu, hem savunma hem de hücum geçişlerinde etkili bir rol üstlenmektedir. Sağ ve sol ayağını kullanabilmesi, onu oyun içinde çok yönlü bir oyuncu haline getirmektedir.

FABIAN RUIZ PROFİL BİLGİLERİ

Ülke: İspanya

Doğum Tarihi: 03 Nisan 1996

Boy / Kilo: 189 cm / 70 kg

Pozisyon: Orta Saha

Kullandığı Ayak: Sağ / Sol