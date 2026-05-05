Evlilik hazırlığı yapan genç çiftler için devlet destekli finansman modelleri arasında yer alan faizsiz evlilik kredisi, 2026 yılında güncellenen kapsamıyla yeniden gündemin merkezine yerleşti. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen bu destek programı, hem ekonomik yükü azaltmayı hem de sağlıklı aile yapısını teşvik etmeyi amaçlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sistemde, başvuru süreci ve destek tutarı belirli kriterlere göre şekilleniyor. Peki, Evlilik kredisi şartları neler, kimlere veriliyor, yaş sınırı var mı? Evlilik kredisi ne kadar, nasıl başvurulur? Detaylar...

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Faizsiz evlilik kredisi, belirli sosyal ve ekonomik kriterleri karşılayan çiftlere sunulmaktadır. 2026 yılı itibarıyla başvuru şartları güncellenmiş ve daha kapsayıcı hale getirilmiştir. Başvuruda bulunacak kişilerin 18 ile 29 yaş aralığında olması temel koşul olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra taşınmaz sahibi ya da hissedarı olunmaması gerekmektedir. Gelir kriteri de önemli bir değerlendirme başlığıdır ve başvuru sahiplerinin son altı aylık toplam gelirinin asgari ücretin 2,5 katını geçmemesi şartı aranır. Daha önce bu destekten yararlanmamış olmak da zorunlu kriterler arasında yer alır. Ayrıca resmi nikâh tarihine en az iki ay, en fazla altı ay kalmış olması gerekir.

EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLİYOR?

Faizsiz evlilik kredisi, evlilik hazırlığı yapan genç çiftleri hedefleyen bir sosyal destek modelidir. Bu kapsamda ilk kez evlenecek olan çiftler öncelikli olarak değerlendirilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve gelir kriterlerini sağlayan adaylar programdan yararlanabilir. Sistem yalnızca maddi destek sunmakla kalmaz, aynı zamanda aile yapısını güçlendirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık süreçlerini de içerir. Bu nedenle başvuru yapan çiftlerin belirlenen sosyal hazırlık programlarına katılım göstermesi de sürecin önemli bir parçasıdır.

EVLİLİK KREDİSİNDE YAŞ SINIRI VAR MI?

Evlilik kredisi uygulamasında yaş sınırı açık şekilde belirlenmiştir. Başvuru yapacak her iki bireyin de 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını aşmamış olması gerekmektedir. Bu yaş aralığı dışında kalan kişiler programa dahil edilmemektedir. Yaş kriteri yalnızca başvuru uygunluğunu değil, aynı zamanda kredi tutarını da doğrudan etkilemektedir. 18-25 yaş aralığında olan çiftler daha yüksek destek alabilirken, 26-29 yaş aralığındaki çiftler için kredi miktarı daha düşük seviyede uygulanmaktadır.

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?

Faizsiz evlilik kredisi 2026 yılı itibarıyla artırılmış tutarlarla sunulmaktadır. Güncel uygulamaya göre kredi miktarı 200 bin TL ile 250 bin TL arasında değişmektedir. Bu değişkenlik, başvuru sahiplerinin yaş durumuna göre belirlenmektedir. Her iki eşin 18-25 yaş aralığında olması halinde üst limit olan 250 bin TL destek sağlanırken, taraflardan birinin 26-29 yaş aralığında olması durumunda destek tutarı 200 bin TL olarak uygulanmaktadır.

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, kredi geri ödeme sürecinde çocuk sahibi olan ailelere ek kolaylıklar sağlanmaktadır. İlk çocukta 12 aylık taksit hibe edilmekte ve ödeme süresi ertelenmektedir. İkinci çocukta ise kalan tüm borç tamamen silinmektedir.

EVLİLİK KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru yapmak isteyen çiftler e-Devlet sistemi üzerinden ya da Aile ve Gençlik Fonu’nun resmi internet adresi olan ailegenclikfonu.aile.gov.tr üzerinden işlemlerini tamamlayabilmektedir.